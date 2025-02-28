美國總統特朗普喜歡炒人，在美國內部炒到去國際社會。除了昨日提到，他一度想炒掉被指捍衞國家不力，未能防範哈馬斯突襲邊境的以色列總理內塔尼亞胡，特氏也看不順眼歐洲多國的左翼領袖，包括經常就俄烏戰事及移民問題與他唱反調的德國總理紹爾茨。但等不到美國出手，紹爾茨已被國內的選民炒掉了。

來自左翼工黨的英國首相施紀賢，對許多問題的立場亦跟右翼的特朗普政府相左，並尤其被特氏的親信馬斯克痛恨，後者曾表明支持英國提早舉行大選將現政府換掉，以公開聲援當地的右翼政黨和反移民示威者。但施紀賢勝在擁有英國人的狡猾和虛偽，懂得公開向特氏擦鞋獻媚，即使英國政府財赤嚴重，亦很樂意出手為美國埋單找數，因此特氏也願意接見他。

對於加拿大總理杜魯多，特朗普雖然多次貶斥對方為美國第51個州的州長，但相信特氏心底裏還是希望他可長期在位，因為杜魯多實在是個太軟弱、無能的談判對手，對着他特氏肯定可佔盡加方便宜。可惜這個加國的「最弱一環」，大部分加拿大人亦終於意識到了，通過民意與黨內反對聲音將其炒掉。

下台在即的杜魯多，日前還跟特朗普通了電話，討論俄烏問題及匯報加國應美方要求加強打擊毒品芬太尼的成果。惟特氏翌日即重申，會如期向加拿大與墨西哥的進口貨品大加25%關稅。至於俄烏問題，特朗普連歐洲都飛甩了，更何況是與烏克蘭相距萬丈遠的加拿大？

即使一無所獲，杜魯多還是長途跋涉走到烏克蘭出席紀念俄烏戰事3周年的活動，與「戲子總統」澤連斯基和多位歐洲領袖話別兼「打卡」。真不知他是天生面皮厚，還是天真到不知醜。