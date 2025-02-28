澤連斯基2019年5月就任烏克蘭總統，任期應於2024年5月結束，但由於國家進入戰時狀態，故一直留任至今，俄羅斯總統普京和美國總統特朗普一直質疑其合法性。報道稱，烏克蘭國會周二通過了一項決議，確認澤連斯基擔任總統合法性，並認定戰爭結束後方可舉行總統選舉。換言之，澤氏目前的總統地位合法。

特朗普周二表示，澤連斯基會於周五抵達華盛頓，兩人會面期間可能會簽署礦產協議。據悉，基輔政府與美國已就礦產協議條件達成一致意見，最快今日簽署，消息指美國刪除礦產協議草案中不利烏國的條款，包括烏方須提供價值5,000億美元資源。然而，最新協議係由美烏共同成立重建投資基金，烏方將把國有礦產資源未來收入的50%注入該基金，用於投資烏克蘭項目，美國將擁有該基金最大的經濟利益；惟協議並冇明確列出烏國一直要求美國提供嘅安全保障，以及未來武器援助的承諾。

小國委曲求全不易，何況侵侵赤裸裸的「美國優先」，俄烏縱使停戰，烏克蘭人民依然唔會有好日子過。白宮發言人表示，即使礦產協議中冇具體安全保障，但只要美國在烏克蘭有經濟利益，就能阻止俄羅斯未來再侵烏！

如此言論，難怪引來美國學者抨擊：烏克蘭正處於水深火熱之際，美國明目張膽索取礦產財富，予人感覺如勒索保護費的黑幫！烏克蘭未來日子肯定不會好過，該國雖然礦產資源豐富，但據專家指出，鑑於礦床的地質環境、不集中等問題，開採極困難，恐怕無利可圖。此外，烏克蘭未來10年的重建成本，料需4萬億港元。烏克蘭經過3年戰爭蹂躪，經濟復甦本來就不容易，如今又來了美國這貪得無厭的「吸血鬼」，日子依然難過必矣！