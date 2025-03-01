娛圈單打：冇錢派𢱑爛塊面　不如積極搵嘢撈

港府最新一份《財政預算案》全面走甜，社會各界嘅福利，唔係被全削就係砍半，小市民欲哭無淚。娛樂圈表面風光，藝人又要搵食，當然冇人敢向港府開炮。意想不到嘅係，有「離婚界KOL」、「娛樂圈大種乞兒」之稱嘅張致恒（Steven），竟然率先開火怒轟港府，獲得網民一致共鳴。

係人都知，Steven乃係多仔公，老婆雯雯每喊一次離婚，例必製造一個愛情結晶品，至今育有四子。港府宣布，撤銷前朝頒布嘅恒常教育津貼，即每名幼稚園、中小學生每年獲得2,500蚊津貼冇晒，意味Steven一年痛失大拿拿一皮嘢！

對於長期處於赤貧狀態嘅張家，呢一皮嘢可謂救命錢，難怪佢老哥怒不可遏，於網上連環發文炮轟：「兩萬蚊鼓勵你生小朋友，跟住cut晒你嗰2,500蚊學生津貼」、「睇嚟公務員嘅薪金，仲緊要過啲小朋友嘅學生資助」！

針唔拮到肉唔知痛，過去Steven同雯雯每次喺網上呻窮，必然引來網民冷嘲熱諷無情辱罵，鬧佢餓死老婆瘟臭屋，嘲雯雯第N次喊尋死依然生勾勾喺度，總之就係受盡萬民唾棄。之不過，政府今次做法，影響所有有小朋友嘅家庭，連少少甜頭都要收番，小市民百上加斤。Steven開口炮轟，都算為大眾出咗口氣。

咁當然，Steven嘅情況亦不值得同情，本來有一手好牌，偏偏好吃懶做，終於將好牌打爛。明知養唔掂咁多細路，又要學人連Condom都慳番，搞到要做「乞兒」眾籌接濟，醜不堪言。所以啫，與其喺網上埋怨，不如積極啲工作養家！