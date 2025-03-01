美國總統特朗普在解決俄烏戰爭、重建美俄關係、解決巴以衝突耗費大量精力的同時，並沒有放鬆對中國的博弈，並不想造成一個他為了實現「聯俄」就對中國示弱的局面，而是加大與華較量的力度。特朗普日前又簽署備忘錄，指示美國外商投資審查委員會限制中國在戰略領域的對美投資。

這份備忘錄，明確把中國內地、香港及澳門列為威脅美國國家安全的「外國敵對勢力」，聲稱中國正利用美國資本和智慧來資助、推進其軍事情報和安全行動現代化。美國國務卿魯比奧在接受美媒訪問時聲稱，中國像俄羅斯一樣都是世界大國，軍事力量正快速發展，與美國既是競爭者，也是直接對手。魯比奧表示，中國在關鍵的稀土礦產、供應鏈等方面佔據主導地位，通過經濟脅迫日本、南韓、菲律賓和澳洲等印太地區國家變成中國的附屬國。魯比奧聲稱特朗普決心解決這個問題。

可見，特朗普政府在這個時候仍然是對俄羅斯、中國兩大對手同時出擊，看來他是很自信，以為自己很有手段和力量。其實中俄都很硬氣、很難啃，他都咬不動，搞不好會崩牙。俄烏停戰問題似乎開局不錯，那是因為他趕着給普京打電話，要「立刻、馬上」舉行兩國元首峰會，幾乎一股腦地接受普京的條件，把烏克蘭、歐洲排除在外，換來美俄高級別代表團舉行會談，以為能一鼓作氣，一、兩周內實現特普會。不料，莫斯科來了一個「慢慢來」、「你急我不急」，輕輕拋出個「美駐俄外交官問題」就把事情卡住。俄羅斯副外長里亞布科夫說，這是一件「很事務性」的工作，需要展開「深入細緻的準備，先解決現有外交官的問題，再討論增加使館人員數量和恢復總領館的工作」。

擺到明，莫斯科正在玩拖字訣，還有點戲弄特朗普的意思！以特朗普的自傲自大脾氣，是要鼻孔出煙的。特朗普在普京面前已經丟了面子，在中國面前耍橫能撐多久？