美國總統特朗普上台後搞風搞雨，短短一個多月即攪得周天寒徹，連一眾盟友也惶惶不可終日。反而在台灣問題上，侵侵一直保持清醒，即使面對西方記者別有居心的再三追問，始終拒絕表態，更從不承諾協防台灣，與平時大嘴巴作風大相逕庭。根據外媒的解讀，拒絕表態就是保持戰略模糊。實際上，所謂的戰略模糊不過是欺人之談，隨着中美實力此長彼消，美軍已沒有能力和信心介入台海衝突，只好拿戰略模糊來自我解嘲。唯利是圖的特朗普，絕不可能為了一枚小小棋子而犧牲美國利益。按照其說法，中國大陸是辦公桌，台灣只是一個筆尖，孰輕孰重不言而喻。

對特朗普來說，最重要的是眼前利益，雖然拒絕承諾協防台灣，但保護費還是照收不誤。據說民進黨當局正考慮向美方購買70億至100億美元的武器，希望獲得特朗普政府的所謂支持。對此，侵侵當然不會拒絕，台灣主動交保護費，何樂而不為？反正美國賣給台灣的大多是過時武器，而且隨便定價，再昂貴也沒有問題，不賺白不賺。

所以說，台灣當局實在可憐，為了討好美國爸爸，既獻媚又送錢，可謂窮盡心力。套用張愛玲的說法，簡直卑微到塵埃裏。不同的是，愛情卑微到塵埃裏也許能開出花來，而台灣當局即使再卑微也不可能開花結果。正如大陸國防部發言人強調，民進黨當局幻想「倚美謀獨」、「以武拒統」，這是對形勢、民意和實力對比嚴重的誤判，不自量力、極為危險。「螳臂當車只能自取滅亡，早晚要來收了你們。」

大陸軍方對台灣放狠話已不是第一次，但如此直白還是很少見，說明耐心正漸漸耗盡，「早晚要來收了你們」絕非虛言恫嚇。稍有分析能力的人都知道，以當今大陸的軍事實力，收拾台灣是輕而易舉的事，不管台軍購買多少美國軍火，都不可能抵擋解放軍的鋼鐵洪流。要不是北京一直保持克制，按照大陸軍方及民間的意願，恐怕早就對台動手了。

近日解放軍又在台海進行實彈演習，距離高雄、屏東僅40海里，而且沒有預警，台灣當局如驚弓之鳥，卻只能徒呼奈何。有人也許認為這種演習不過是花拳繡腿，沒有太大意義。其實不然，隨着解放軍圍台軍演常態化，對武力收台早已成竹在胸，只要時機一到，演習即可變成實戰，「早晚收了你們」。