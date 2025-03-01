烏克蘭徹底被美國出賣，面臨被列強瓜分的屈辱下場，台灣獨派卻不僅不願面對這個殘酷現實，還在自欺欺人，聲稱「特朗普與澤連斯基兩人都很會打牌，群眾看戲被騙一次又一次，台灣真的要學會這種極限施壓之術啊！」這到底是甚麼意思呢？

原來，獨派認為，特朗普一開始咄咄逼人的5,000億美元礦產協議，顯然就是在對烏方極限施壓，而澤氏在壓力下不慌不忙，抬出了要尋求中國協助的說法，等同向特朗普叫牌，反向對特氏極限施壓！於是在雙方都相互給予壓力下，不僅一度迫使普京喊出俄國也可以在稀土礦與美國合作，最後美方也妥協，不再要求烏方償還兩倍的美方援助，也不訂出5,000億美元的嚴苛要求，而是成立美烏基金用於投資烏克蘭，既避免烏國資源被寡頭獨佔，也讓美國擁有重建計劃的實權，是很大程度保留二戰後馬歇爾計劃精神的雙贏局面。

所以結論就是，烏克蘭不但沒有輸，反而又贏了，台灣只要學習澤連斯基這樣的戰術，在未來的台海衝突中，也同樣可以立於不敗之地。

可惜，事實根本就跟獨派幻想的天差地遠！新協議中美國確實拿掉了5,000億美元的數額，卻意味着未來烏克蘭要償還的金額根本沒有上限！更糟糕的是，特朗普早已公開宣布美方不會提供安全保障，他只能確保美方參與開發資源的地方不會有人敢破壞。而烏國稀土資源目前有七成處於俄佔區，也就是美方要談的對象是俄國而不是烏克蘭！除非歐洲主動介入，否則烏國出賣自己，卻換不回任何安全與和平。

這樣喪權辱國的協議，獨派竟也能美化，還用中美貿易戰中北京提出的「極限施壓」說法來自圓其說，只能說，裝睡的人永遠叫不醒啊！