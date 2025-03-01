自從上世紀90年代初冷戰結束，國際政治舞台就邁入美國一強獨大的局面。華府通過提供一系列全球公共產品，包括確保開放的國際經濟體系、保持地區軍力均勢，以維持美國的全球霸權地位。現任美國總統特朗普不滿近年美國國力急遽衰落，上台後決定放棄領導世界的角色，改而推行美國優先的大戰略，意味全球即將進入後霸權時代。這是多年來前所未有的。

不難想像，隨着霸權秩序終結，未來世界的政治權力將會更趨向分散，進入一個多極世界。除了中國、美國、俄羅斯、歐盟等傳統的權力中心，印度、巴西等新興力量亦紛紛崛起，構成了權力次中心。由於特朗普一向不按常理出牌，已搞亂當前國際關係中的合縱連橫，各國皆要重新調整對外關係，在世界事務中發揮各自的作用。

期間，後霸權時代不會線性地順利過渡到穩定的多極體系，而是充滿不確定性；現有的國際機制也會逐漸失效，傳統國際組織例如聯合國和世界貿易組織，已難以適應新的權力格局。大部分小國為了自保，只能採取新的外交政策，包括避免過度依賴單一強國，與中美等大國保持相對平衡關係；根據具體的議題臨時結盟，靈活地切換合作夥伴。

北京當局在這個百年大變局，同樣有必要重整外交戰略，以應對後霸權時代複雜的國際環境。首先是要改變以往不干涉原則，轉向主動外交，在維護全球秩序方面積極參與，引領氣候變化、公共衞生等全球議題的治理，貢獻中國方案，提升中國在全球治理中的話語權。其次，北京也要強化多邊外交，積極投身G20、上海合作組織等多邊機制，推動全球治理體系變革與完善，讓國際規則制訂更能體現歐美以外地區的利益。