俄烏戰事竟令美國外交政策出現顛覆性逆轉，美俄走到一起來也。美國總統特朗普處處為俄羅斯說好話，儼然成為俄國的保母！至於烏克蘭，大家都睇到佢係侵侵嘴裏嘅羔羊，連咩一聲叫也乏力。烏克蘭總理什梅加爾證實，美烏礦產協議已批准最終版本；總統澤連斯基則指，協議最終不涉及烏克蘭任何債務。侵侵亦證實澤氏周五訪美簽署協議，並表明不會向烏國提供安全保障，同時烏克蘭不能加入北約。

要言之，普京想達到的止戰和談，侵侵都一一做得妥貼。呢，俄羅斯代表團日前在土耳其伊斯坦布爾，與美國代表展開第二次面對面會談，會談在美國總領事官邸閉門舉行。俄羅斯外長拉夫羅夫透露，會晤重點是為俄美外交使團創造更好條件，解決使團人員配備水平和財產方面的爭端。美俄重開使館，事在必行矣！

特朗普常說他與習近平關係很好，然而侵侵仍對中國揮起關稅大棒，3月4日起對華額外加徵10%關稅，其執政團隊正針對中國擬定更嚴厲的半導體晶片和技術管控，並施壓美國的盟友，要強化對中國晶片產業的限制。毛澤東說過，「不要勉強同意，是則是，非則非，以實際可行者見告」。侵侵此刻表現出的「實際可行者見告」，係情傾俄羅斯；嘴邊掛着同中國關係很好，實則處處提防。

侵侵牌面已徹底放棄戲子總統，亦不顧及烏克蘭所簽的礦產協議是否喪權辱國，維護俄羅斯利益則唯恐不及。有論者甚至覺得侵侵想「聯俄抗中」，依老朽看，普京既然是侵侵眼中的聰明人，照理不會不知道侵侵喜怒無常，而中國近年勵精圖治，綜合國力一直攀升，且中國一直秉承互利共贏、平等尊重原則，普京係聰明人，梗係知點做啦！