正論：公私醫療協作　恐是一廂情願

隨着人口急劇老化，公營醫療負擔更趨沉重，政府為了紓緩壓力，近年積極提倡公私營醫療協作，並提出《基層醫療健康藍圖》，冀及早發現、及早治理，再由私營醫療分流病人，包括長者醫療券、大腸癌篩查、疫苗接種等，都是由私醫提供服務。這樣做的出發點當然是好，但私家醫生的反應卻未如預期，不少西醫更退出長者醫療券名單。

為配合基層醫療健康服務發展，當局於前年10月起，規定政府資助的多項基層醫療健康計劃，包括長者醫療券計劃、大腸癌篩查計劃和普通科門診公私營協作計劃，只容許已加入《基層醫療指南》的醫生參與。醫生若在兩個月寬限期結束後仍未加入《指南》，將不能繼續為其病人提供上述資助服務，結果不少西醫沒有如期加入。衞生署近日公布去年長者醫療券使用情況，西醫人數按年減少252人，約有290名醫生因不符條件被剔除名單。而所謂不符條件，即是沒有加入《指南》。

這顯然與政府期望公私營醫療協作、分流基層病人的理想背道而馳。究竟是甚麼原因令西醫卻步呢？西醫工會指出，近年醫生出現退休潮，不少60至80歲的醫生退休，俗稱「擺街檔」的自營診所減少，加上移民潮等影響，令參加基層醫療服務的醫生人數也下降。工會續指，新入行的年輕醫生較着重「工作與生活平衡」，不願經營自營診所，寧願加入大型醫療集團打工，因此令加入《指南》的西醫也隨之減少。

這些當然是原因的一部分，但恐怕並非主因。西醫之所以不感興趣，恐怕與長者醫療券等計劃「冇乜肉食」有關。事實上，本港私營醫療收費高昂，但醫療質素同樣較有保證，有名氣的醫生，不論是自己掛牌還是在大醫院「掛單」，一樣吸引有經濟能力的病人排隊幫襯，身價水漲船高，根本不屑參與政府的公私營協作計劃。加上現今的大小企業或個人均有購買醫療保險，僱員或個人用醫保睇醫生，足以令私家醫生應接不暇，沒有醫保的長者，自然較不受歡迎，同時令加入《指南》的醫生人數不斷萎縮。

這是現實問題，醫生也要搵食，同時也是賺錢最多的行業之一，政府以補貼方式鼓勵病人轉往私家醫生求診，效果未如理想也就不足為奇。結果基層病人繼續到公院求醫，排隊輪候見專科醫生繼續數以月計甚至年計，急症室繼續逼爆，減輕公營醫療壓力無從談起。這是多年來香港的一個「死症」，有錢有得醫、冇錢冇得醫已成為香江一景，即使政府有決心加強公私營協作，鼓勵市民早發現早求醫，恐怕亦只是一廂情願。

講到底，增加公營醫療資源和人手是最好的解決方法，可惜政府庫房也乾塘，醫療開支大減。何況香港人口老化速度實在太快，公營醫療供應永遠追不上需求，病人「等到死」的殘酷現實根本無法可解。現在不少港人北上醫病，貪其診金和藥費比香港便宜。可以斷言，跟內地醫療服務大融合，已成解決醫療死結的最大出路。