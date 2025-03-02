世界視線：澤訪白宮演鬧劇　政治生命快終結

烏克蘭總統澤連斯基上周五（2月28日）抵達白宮，與美國總統特朗普及副總統萬斯在媒體面前上演了一場鬧劇。特朗普告訴澤連斯基，烏克蘭正在嚴重的麻煩之中，他不是在戰爭中勝利，他手中已經沒有牌，不能再堅持不停火，因為若沒有美國的軍備，這場戰爭將在兩周內結束。特朗普指澤連斯基正在拿數百萬人的生命和第三次世界大戰作賭注，非常不尊重美國；萬斯則斥責澤氏未有感謝特朗普。

此外，萬斯批評澤連斯基表現不敬，並指烏克蘭最近再次徵兵，已顯示烏國有兵源不足的問題，而澤氏竟然來到白宮攻擊要拯救烏克蘭免於毀滅的特朗普政府。

澤連斯基否認不想停戰，但需要得到美國的安全保證，他還說每個國家都有問題，美國亦一樣，但美國隔着美麗的海洋，現在感受不到，將來會感受到。會議最終不歡而散，澤連斯基直接離開白宮，午宴與聯合記者會取消。白宮隨後聲稱，特朗普主動提出暫緩簽署礦產資源協議。記者其後訪問澤連斯基，他承認在會議中爭論不是好事，但他是表現誠實，無必要道歉。

美國國務卿魯比奧則表示，澤連斯基在會談中想迫使特朗普接受他的立場，要譴責俄羅斯總統普京是侵略者，這明顯會對議和產生反效果，反映澤氏不想議和。他更透露有歐洲政府高層堅持戰爭應再延續一年，到時候俄羅斯將撐不下去，但華府不相信這樣的結果會出現，應為避免再有傷亡而議和。共和黨具影響力的參議員格雷厄姆，對特朗普及萬斯表示支持，他認為澤連斯基應辭職或改變立場，才可達成和平協議及礦產資源協議。

事實上，正如特朗普所言，他是讓記者全程採訪三人的爭議，換句話說，是讓澤連斯基「獻世」，這其實是在討好支持特朗普的選民，表現出他是在排除澤連斯基的障礙以實現和平，並為國家爭取利益。德國傳媒就事件訪問一名烏克蘭官員，他表示特朗普迴避了澤連斯基要求的烏克蘭安全保證，而他認為烏克蘭要努力向歐盟爭取這方面的支持，包括軍援和安全保證。

這次澤連斯基訪美弄致不歡而散，已嚴重損害了他在華府心目中的利用價值，以及在烏克蘭人心目中的地位。看來他在位的時日無多，美俄都會找更合適的烏克蘭政治代理人。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻