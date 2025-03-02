特朗普執政已一個多月，他的政策怪招也陸續出台。開始時出人意表，一個月連續的行事，也開始有迹可循，可大致看出其政策取向和重點，令人驚奇之處漸失，他的套路式板斧不是太多，不過是疊加籌碼，以勢凌人而已。

特朗普的長處是掌握了美國政府的龐大資源，別國比不上他的權勢，他便可用權勢壓迫對手，以求一勝。他的弱點卻是美國還是選舉民主，幾年一選，總統權位可在選舉中失去，他不能連任，國會的支援也同樣可以在選舉中失去。他的革命剛開始，勢力未根深柢固。4年裏他不可能形成強勁的政治勢力，特別是他不依靠政黨機器，個人聲望有時而盡，亦不易傳遞給接班人。即使欽定接班人，接班者亦未必會延續他的主張和政治布局。他的革命，可能便4年之後終止。

相對於歐美深層政治的猶太家族和一些老大家族的勢力，特朗普加上馬斯克是大不如。在歐美深層政治的鬥爭中，特朗普等可一時取勝，卻不如法國大革命大破壞後的拿破崙，和他的姪子拿破崙三世。他亦比不上布殊家族，一家父子兩總統。布殊家族是共和黨的建制主力，多年經營，黨內支持者眾。

在兩黨制的美國，特朗普當選已是異數，他沒有足夠的條件在即使受他破壞的美國政治中，讓其家族繼位。更何況，4年任期內亦不易把他的政治革命推行成功。特朗普或許便只是美國和國際政治大轉變的過渡人物，作用是破舊，未必可立新，但破舊卻可產生政治空間讓大轉變加快。除非特朗普革命觸發歐美既得利益者的反動並成功，多元化、多極化的全球化才是歷史發展的規律。中、俄等代表「全球南方」的發展才是歷史的主流。

若不視特朗普為狂人，而是把他、馬斯克和美國的發展，放在大歷史的框架來分析，特朗普的主張與行事便不是甚麼瘋狂之舉，而是有脈絡可循。馬斯克在特朗普內閣第一次會上指出，不變革，美國會經濟破產。經濟破產，霸權便何可依附？特朗普的種種，歸根究柢是想把美國從破產中挽救出來，只是做得極端和戲劇性罷了。從這個歷史角度看，大轉變包括美國內部的轉化，美國與競爭者的鬥爭，中國與俄羅斯復興會否促成美國破產，以及歐洲沒落，全球南方大同崛起等問題，亦便成重要課題，不能單看特朗普和馬斯克的表演。