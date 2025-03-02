看到美國強搶烏克蘭礦產資源，歐盟見獵心喜，也想分一杯羹，聲稱已向烏方提出一項合作開採礦產的方案，與美國提出的協議不存在競爭關係云云。站在歐盟的立場，這種要求並不過分，其對烏援助比美國少不了多少，美國要求烏克蘭還債，歐盟當然也不願做賠本買賣，參與礦產開採合情合理。但問題是，美國先下手為強，豈容他人再染指？特朗普將歐盟排除於和談之外，就是為了獨享停戰紅利，包括霸佔烏克蘭礦產資源，歐盟想分一杯羹，無異於與虎謀皮。

根據美國的霸道邏輯，烏克蘭已被放在菜單上，固然身不由己，而歐盟即使不是在菜單上，恐怕也沒資格坐在餐桌上。畢竟這個世界靠實力說話，歐盟看似陣容龐大，實際上虛有其表，27個成員國泥沙俱下，而且各懷鬼胎，根本無法與美國抗衡。何況不少歐盟政客充當美國代理人，波蘭及波羅的海三個小國更是唯華府之命是從，維護美國利益多於維護歐盟利益。

特朗普指歐盟的成立就是為了對付美國，未免言過其實，即使歐盟當初有這個想法，如今也沒有這個能力。作為歐盟老大的法國和德國一直空喊戰略自主，到頭來連自身也難保，更別說要對付美國。從美國副總統萬斯早前在慕尼黑安全會議上公開羞辱歐洲，就知道老美壓根兒沒有將其視為對手。

有人說，歐洲人的好日子到頭了，這種說法也許有點誇張，但並非全無道理。過去歐洲一直靠外部的輸血來保持虛假繁榮，軍事方面有美國保護，能源方面有俄國廉價油氣，經貿方面有中國龐大市場和價廉物美的產品，加上以前從殖民地掠奪的財富，現代歐洲人幾乎甚麼都不用付出就可以躺贏，日子過得有滋有味。可惜好景不常，隨着家底漸漸耗盡，競爭力每況愈下，連過去引以為傲的製造業也日益空心化，歐洲再也無法維持虛假繁榮，這場俄烏戰爭更是徹底打破了歐洲人的好夢。

未來歐洲不僅要面對俄烏戰爭留下的爛攤子，還要應付美國的關稅勒索，更要被迫大幅增加軍費開支，真可謂屋漏偏逢連夜雨。特朗普威脅對歐盟產品加徵25%關稅，歐盟除了求饒，還有甚麼對策？他們企圖染指烏克蘭礦產資源，算盤無疑打得很響，但只能是一廂情願，即使烏克蘭願意，美國也不會同意。這個世界就是這麼現實，利益面前哪有甚麼盟友。