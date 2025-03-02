烏克蘭戲子總統澤連斯基一時沉不住氣，跟美國總統特朗普在白宮鬧得不歡而散，整個過程被直播出街，令人看得瞠目結舌。兩國元首原定會面後簽署礦產協議，並召開聯合記者會，結果遭特朗普取消，同時下逐客令要澤氏「過主」！

整個過程充滿戲劇性，俄羅斯事後力撐特朗普及副總統萬斯，指他們十分克制，沒有動手打人，擺明食花生食得樂不可支。特朗普已明令不再援烏，直斥澤氏沒有籌碼談判，本來簽署礦產協議並由美國保護礦產，是對烏克蘭最好的保護，但澤氏不識時務，現在一切拉倒。

歐洲多國領袖繼續大打開口牌，聲稱支持烏克蘭，歐盟委員會主席萊恩甚至叫烏克蘭要勇敢堅強，但全部口惠實不至。烏克蘭失去美國軍援，根本捱不了多久，歐洲即使撥款給烏也是杯水車薪，一談到派兵打俄羅斯，個個第一時間縮沙。

單是法國和德國，口口聲聲要戰略自主，但它們有甚麼條件？歐洲軍隊弱過弱雞，德國甚至有美軍駐守，全部都是倚靠美國的核保護傘罩着，沒有自立自主能力。俄羅斯是擁核大國，歐洲敢輕舉妄動嗎？澤連斯基繼續誤判形勢，未來恐死得更慘。何況歐洲滿口仁義道德，其實同樣覬覦烏國礦產，一樣不安好心。

中國本來在這場和議之中沒有角色，但隨着美歐烏鬧翻，俄國又毫不着緊，澤連斯基若夠聰明，下一步應該求助中國。只有中國才能發揮對俄羅斯的影響力，過去亦跟烏克蘭關係不俗。實際上，特朗普早就要求中國協助斡旋，中國沒有反應，他以為全面倒向俄羅斯就可解決一切，卻看輕了烏克蘭及歐洲的反彈。現在礦產協議破裂，和談陷入僵局，就看中國會不會擔起中間人作出調停。