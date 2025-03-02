近日美國有政府大樓，不停播放一個片段，從片段所見，富商馬斯克伸出雙腳，再脫掉襪子，任由總統特朗普舔啜。這個畫面當然不是真的，是由人工智能（AI）製作而成，但內容如此露骨與惡心，卻可以在政府建築物內播放，委實讓人覺得難以置信。

特朗普加上馬斯克的組合，近日頻頻向政府部門開刀。此舉當然會招來既得利益者的強烈反彈，他們播放上述片段，一方面是宣洩不滿，另一方面，也可能是要離間特、馬二人的關係。正所謂「一山不能藏二虎」，很多人認為特朗普和馬斯克都是爭強好勝之人，兩人的關係將難以持久，弄不好的，甚至會反目成仇。然而，對於這種說法，你最好別太輕易信以為真，未來二人的關係如何，還得走着瞧。

新任白宮主人的性格十分複雜，既自負，也有點自卑，可能做生意經歷過多次失敗，因此他頗崇拜成功的生意人，馬斯克貴為世界首富，特朗普大抵是打從心底裏佩服對方。既是如此，特、馬二人的友誼，說不定可以維持很久。

除卻成功的商人之外，特朗普也欣賞政治強人，他自謂喜歡俄羅斯總統普京，也喜歡中國國家主席習近平。侵侵一直堅稱，自己與普京和習主席關係良好。真正讓特朗普看扁的，反倒是那些政治舞台上的弱者，正因如此，他在人前人後，都會肆無忌憚羞辱加拿大總理杜魯多，對烏克蘭總統澤連斯基，也是不假辭色。再進一步，若然數到菲律賓總統小馬可斯和台灣總統賴清德，這二人跟杜魯多與澤連斯基比較，更要等而下之，故特朗普上任至今，似乎對他倆不屑一顧。看來菲律賓與台灣一天不更換領袖，恐怕就一天都很難得到侵侵的看顧與垂青。