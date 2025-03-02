本港新一份《財政預算案》發表後，社會意見紛呈。有人說財爺公布的最終財赤只有872億元，比預計的千億元要好。不過翻查去年發表的預算案，當時預測2024/25年度的赤字為481億元，這次的金額仍比一年前預計的多了391億元。現在財爺預計來年財赤有670億元，若以此往績，今年年中可能又要重新估算。

對於財爺提出的多項開源措施，例如私家車200元邊境建設費、增加機場離境稅等，坊間反應並不正面。我早前曾批評一些人提出徵「港車北上」邊境建設費是阻礙兩地融合的歪主意，豈料財爺竟然採納。但面對政商界齊聲反對，他最新的說法又變成「未有定案」，且看最終研究結果如何。

依我來看，香港社會已恢復穩定，某些開支例如選舉是可以節省的。在2025/26年度的開支預算中，選舉事務處的預算約18.3億元，較上一年度增加11.6億元，這絕對不是小數目。翻查資料，該部門的開支往往視乎該年度有沒有選舉而波動，沒有大型選舉的年度約6、7億元，有大型選舉則倍增，這次數字與上次立法會選舉的2021/22年度相若。

問題是，改制前的選舉是藍黃角力，要舉辦各種大型宣傳活動。上一次換屆選舉是新選舉制度下的第一次，亦必須隆而重之，以便讓選民認識到新選制的好處。如今新選制已實施了一段時間，參選的候選人都是經過資格審查委員會確認，相互之間應是理性競爭；加上現在互聯網發達，候選人大可以善用網絡宣傳自身的政綱，節省成本。這個選舉開支實有節約的空間。

削兩元乘車優惠每年只能節省十億八億；取消2,500元學生津貼，每年亦只節省20億元。既然香港已團結一致拚經濟，就應節約辦選舉，慳得就慳。