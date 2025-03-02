烏克蘭戲子總統澤連斯基於上周五（2月28日）抵達白宮，跟美國總統特朗普會面，擬簽署兩國礦產框架協議。而在簽署礦產協議前夕，侵侵對澤連斯基的評價忽然大幅轉變，既稱不敢相信自己曾罵對方是「獨裁者」，亦讚對方勇敢。政客講嘢，五時花六時變，吾人亦見怪不怪，更何況是性格善變的侵侵？

呢，正當特朗普與澤連斯基會面，一眾記者以為美烏已篤定簽署礦產協議之際，誰知雙方就如何結束俄烏戰事，在媒體面前激烈爭辯，特朗普和副總統萬斯批評澤氏對美國的支持不知感恩，侵侵稱烏克蘭有很大麻煩，手上沒有牌可以打，也不可能打贏戰爭。澤連斯基則說「我知道」，稱「戰爭期間，每個人都會遇到問題，甚至你也不例外，但你擁有美麗的大海，現在可能感受不到，未來你會感受到的」。會議最終不歡而散。兩人原定在會後舉行聯合記者會，但最終取消，沒有簽署礦產協議，澤連斯基亦被趕出白宮。

澤連斯基畢竟係戲子出身，佢忽然喺簽署礦產協議前「戲子上身」，大玩「反高潮」！反高潮是指在最後解決衝突時，沒有出現大家所期待的情節效果；他不僅要創造驚奇，更要「違反常見的故事走向」，令大家「估佢唔到」。有美媒指出，特朗普團隊建議澤連斯基放棄穿着像軍服的裝扮，改穿更莊重的服飾，老朽相信是穿着西裝並打呔吧！可是戲子總統堅持「我服由我不由美」，一身黑衣！阿哥，你係嚟簽署協議定係嚟做刺客？特朗普感不悅，據云成為不歡而散的導火線！侵侵其後向記者表示，澤氏「玩得太過了」，不尊重美國！看來，戲子總統的反高潮，再玩下去，不是自轟，也應辭去總統一職，否則難以拯救生靈塗炭的烏克蘭！