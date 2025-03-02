大家以往看《財政預算案》，多聚焦於「派糖」措施，但今天香港正處於全面經濟轉型的關鍵時期，特別是香港產業已錯過了上一輪的全球經濟轉型浪潮，因此筆者認為今年重點更要看產業政策。

今年預算案「人工智能」（AI）出現多達32次，財爺表明要讓香港成為AI產業國際交流協作的匯聚地，將其定位為「關鍵產業」。預留10億元設立「香港人工智能研發院」，重點促進AI上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景。同時推出為期兩年的「製造及生產線『升』級支援先導計劃」，政府會以1：2的配對比例，向每家在港營運生產線的企業提供最高25萬元資助，協助企業訂立智能生產策略，以及為現有生產線引進先進技術。

有人會擔心香港推動AI只是見DeepSeek當旺，跟潮流「人搞我又搞」。其實特區政府推動AI已有多年，而DeepSeek等只是AI應用之一。但香港與鄰近地區的優勢在哪？首先，我們的優勢在於人才。黃仁勳去年底接受科大榮譽博士學位時表示，香港的AI發展是世界級，相關的研究引用次數是世界最多的地方之一。事實上，我們的大學關於AI的論文引用度世界排名第三，參與創科的人口超過4.5萬人。

在算力上，位於數碼港的人工智能超算中心，首階段設施去年底剛投入服務，現時運算速度為每秒浮點運算1,300萬億次，今年內將逐步提升至每秒浮點運算3,000萬億次，令香港在算力可以做到不假外求。當然，當局也承認，香港在中下游仍要繼續開發，大學科研、AI學習都需要大量算力，算力需要繼續提高。

在應用方面，InnoHK創新香港研發平台成功開發出實用的AI應用工具，如「生成式人工智能文書輔助應用程式」已在多個政府部門試用；首個香港AI模型「HKGAI V1」即將推出。香港作為國際金融、航運物流中心，醫療產業發達，為AI技術應用提供廣闊的市場化空間。AI技術可與這些產業深度融合，推動產業升級和創新發展。產業生態來看，香港科學園和數碼港已吸引800多家AI相關企業入駐，當中近日最矚目的是DeepSeek在香港正式註冊了兩家私營企業。

在引導市場資金方面，杭州有不少值得參考的經驗，其「3+N」杭州產業基金集群等國有資本，投資帶動市場資金重點投向AI產業成效顯著，至今已投資杭州五大產業生態圈項目1,162個，投資金額超過500億元。如加上香港的國際化吸引外來資金優勢，將可發揮「創科+金融」的獨特優勢，規模應可在亞洲前列位置。

發展新支柱產業

香港要擺脫對土地財政的依賴，市民和百業才不必承受過高的土地成本，釋放社會發展動能。因此必須發展新的支柱產業，為經濟帶來動力，為政府帶來稅收。當中或會帶來陣痛，但創科之路必須走下去，香港的產業不能再錯過這一輪的經濟和科技轉型！