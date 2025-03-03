娛圈單打：天妒音樂才子　留下金曲永恒

一代音樂才子方大同因病離世，享年41歲，兩岸三地同哀。其所屬公司透露，他以積極態度對抗頑疾已經5年，最後安詳離開，並無透露所患何病。但他忽然神隱，直到去年7月生日當天始拍片承認患病，當時已見他體形比前消瘦，想不到還未等到這位才子公開露面，已告撒手人寰。

《愛愛愛》、《Love Song》、《三人遊》等歌曲，相信至今仍是許多人的必聽歌單，其創作風格以騷靈和藍調為主，曲詞編監唱全能。由於華人音樂圈較少這類創作人，其橫空出世令人眼前一亮，在中港台三地均大受歡迎。

除了音樂才華橫溢，他另一為人津津樂道之處，就是跟薛凱琪「友達以上，戀人未滿」的情誼，甚至因此被網民戲謔為「Fiona隻兵」。事實上，Fiona罹患抑鬱症最黑暗的日子裏，也是得力於方大同的陪伴和開解才打消死念；方大同期間又教Fiona創作音樂，令女方直認他是神送給她的禮物。很可惜，方大同始終不是女方心中所愛，這段關係始終無法突破。

說來實在唏噓，蛇年甫開局，娛樂圈接連傳出噩耗，大S連葬身地點都未有定案，又迎來方大同死訊。小S也有在社交網發文悼念方大同，非常有心。

可能才子跟美人一樣，都是不許人間見白頭，許多娛樂圈閃爍一時的明星，都在很年輕的時候過身，例如占士甸，死時才24歲；又如李小龍，32歲便告別人間。至於哥哥張國榮和天后李玟，走時也不過40多歲。不管如何，這些都是令人痛心疾首的壞消息，大家都不想再聽到，但願方大同在天之靈安息。