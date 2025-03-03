澤連斯基與特朗普在白宮總統辦公室內的爭吵，應是特朗普上台後烏克蘭戰爭發展的重要轉折。

一是會加快特朗普掌政的美國從烏克蘭撤退。特朗普正在尋找機會壓迫烏克蘭來停戰談判，澤氏和特氏的決絕（特已不願與澤談停戰，而是要烏克蘭改變談判人選），使特朗普大可停止軍援、經援烏克蘭。美國資助中斷及現時前拜登政府輸送的物資不是未及運出，便是在戰場上迅速耗盡。特朗普說美國不支援，烏戰相信在以星期計的時間內無法維持下去。

歐盟的趕上填補，既規模有限，比不上美國原來的供應，也難以在短期補充烏國的武器消耗。歐盟已把現役的武器設備輸烏，惟波蘭等已抱怨指正在削減歐盟自身的防禦能力。因澤連斯基，美歐在支援烏克蘭問題上會產生更大矛盾，形成對立，不過是進一步加劇歐美對烏克蘭戰爭的分歧。在歐美關係惡化底下，歐盟政治最終可能加快轉向，減低乃至放棄對烏克蘭的支持，反與美國合作結束烏戰。

二是在和談爭議期間，烏克蘭正企圖用軍事突襲來增強歐盟支援的決心。例如在東北邊境試圖進攻俄境，或陰謀襲擊俄羅斯石油、天然氣輸歐的僅有大動脈──土溪管道。烏克蘭政府和軍方的恐怖主義活動會急升，襲擊俄境內，以及俄政府、組織與人物，作垂危前的拚命。

同時，俄羅斯亦會趁烏克蘭彈藥不夠，後援不足，士氣衰頹之際擴大軍事行動，不僅光復烏佔俄的庫爾斯克地區，在烏東各地會全面出擊，佔據更多烏土地，以利和議談判，也嘗試迫使烏克蘭戰時政府崩潰，澤連斯基倒台，配合特朗普對烏克蘭的政治壓力。

歐盟各國領袖竭力支持澤連斯基，不惜與特朗普的美國對抗，或許其中帶有對特朗普與美國的不滿，但更多的應是這批原來親美的政黨與政治人物在美國突然轉換立場後，為爭取選民選票，洗白政治色彩。由擁美出賣歐洲本國利益的支持烏克蘭戰爭，變為擁護歐洲利益抗俄抗美，堅持烏克蘭戰爭，這樣的轉變能得到歐洲選民的信任嗎？歐盟各國的選民相信不管他們怎樣做，正逐步捨棄他們。今後各國的選舉將進一步體現這樣的變化。

歐洲反戰和歐俄和解的大勢底下，烏克蘭戰爭即使有戲劇性轉折，終歸逃不過烏克蘭被宰割的命運，與歐洲政治勢力版圖重劃的結局。