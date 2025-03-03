賴清德在228紀念日發表談話，竟稱：「228事件絕對不是族群衝突」、「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，犯下滔天罪行。」這種完全違背史實的說法，讓人看出賴清德醜惡的內心思維。

228事件爆發的1947年初，國民黨政府在大陸的戰事仍佔上風，國共雙方在東北、西北等戰場鏖戰，蔣介石人在西安，正準備集結大軍，全面進剿延安。而在政治上，國民黨也正準備召開國民大會，制訂憲法、選舉總統，當時的蔣介石自信滿滿，社會上也仍處在抗戰勝利的戰後氣氛中，離所謂「節節敗退」根本十萬八千里。

對蔣介石而言，當時的台灣完全不是他注意的目標，只不過是新收復的邊陲島嶼，何來「確保來台統治」之說？228事件之所以會發生，牽涉到文化制度差異、經濟和政治問題，不能單以族群衝突涵蓋，族群衝突顯然也是原因之一。賴清德刻意抹殺族群衝突，目的就是要單純解釋為國民黨單方面對台灣人的凌虐，用心之險惡不言可喻。

228已過去78年，但每年228紀念日仍猶如民進黨提款機，不斷藉此煽動民眾仇恨情緒，在台灣社會中尋找敵人，藉由誇大本省人受害程度，忽略外省人也大規模遭到殺害的事實，期望仇恨的種子一代接一代永遠傳播下去，從而確保民進黨執政。但對年輕人來說，這種仇恨實在太過遙遠，所以效果已經逐年遞減，讓民進黨內感到憂心忡忡。

所以，賴清德明知史實並非如此，卻睜眼說瞎話地刻意扭曲，就是為了洗腦年輕人仇視國民黨，配合民進黨發動的大罷免，進一步鞏固自己的統治基礎。但在網絡發達的現代，賴清德這招只會自取其辱，淪為政治史上的笑柄罷了。