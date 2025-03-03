俄烏兩國3年前開戰後，台灣綠營隨即將烏克蘭問題與台灣問題掛鈎，大肆炒作所謂的大陸威脅，聲言「今日烏克蘭，明日台灣」。豈料近來局勢大逆轉，美國將烏克蘭視為棄子，一眾台獨人士迅速改口，聲稱這個說法是錯誤的類比。俗語有云，「六月的天，孩子的臉，說變就變」，用六月的天氣來形容台灣綠營政客變臉之快，十分貼切。

嚴格來說，「今日烏克蘭，明日台灣」這種觀點確實站不住腳。烏克蘭問題是俄烏兩個國家之間的爭端，屬於國際衝突；台灣問題則是中國的內政問題，把台灣當作國家並與烏克蘭相提並論，明顯是粗暴干涉中國內政。台灣一些政客拿台烏兩地對比，只是企圖把台灣問題國際化，暗示若大陸對台灣採取行動，歐美國家也應像力挺烏克蘭一樣支持台灣。

可惜美國現任總統特朗普不是拜登，他對道德價值觀毫無興趣，只追求利益。隨着特氏對烏國態度劇變，加上拒絕回應會否阻止中國大陸以武力奪取台灣，近來台灣島內已掀起疑美論，擔憂淪為華府的棄子，出現「今日烏克蘭，明日台灣」局面。

事實上，國家之間的往來，最在意的是能給本國帶來哪些利益。烏克蘭總統澤連斯基在白宮遭到特朗普公然侮辱，只是再次給全球上了現實政治的寶貴一課。民進黨政府整天說民主國家支持台灣，宛如夜行人吹口哨，只能給自己壯膽。若台灣最終遭華府拋棄，並不令人感到意外。

當美國政府開始將支持外國和利益成本畫上等號，台北當局就應清晰意識到，繼續求助於唯利是圖的特朗普，無異於與虎謀皮。台灣與其被迫在晶片、防務費用等領域被美國不斷勒索，不如和大陸和平共處，可惜台灣領導人聽不入耳。