德國政壇變天，但未有帶來任何驚喜，似乎亦不會為德國或整個歐洲帶來甚麼生機。在上周日完成投票的德國國會聯邦議院選舉，點票結果同選前的民調幾乎完全相同。由現任總理紹爾茨領導的中間偏左社會民主黨，以二戰後新低的約16%得票僅排名第三。紹氏落台已成定局，成為近48年來在位時間最短的德國總理。

極右另類選擇黨今屆得票倍增（約20%）成為第二大黨，但換算成國會議席亦只佔總席數約四分之一，仍未達到足以左右大局的關鍵少數。加上其他左中右「主流」政黨均再三表明拒絕與其結盟，其實際影響力並未有大增。

被歸類為中間偏右的基督教聯盟黨成為第一大黨，預計其領袖默茨將接替紹爾茨出任新總理。但其實該黨的得票率亦只有約28%，換算成國會議席還不足三分之一，需要與其手下敗將社民黨，以至更左的綠黨結盟組成聯合政府，未來施政肯定受到箝制，並隨時會像現屆的「紅綠燈」聯合政府般，因意見不合而中途瓦解。不少分析更指出，部分選民純粹是覺得執政社民黨的表現太爛，但又不想支持極右的另選黨或極左的綠黨，才迫於無奈支持聯盟黨，與該黨的政綱立場或默茨的個人表現無關。

事實上，默茨由始至終都不是很有政治魅力或改革決心的領袖。他是一位非常成功的商業法律師兼企業高管，但政治和經濟上都相當保守，是非常傳統、已近乎絕種的老（69歲了）右派，包括反共、反中、反俄、反移民、反環保，力撐貿易自由主義和歐美同盟關係，而後兩者現已不復存在。他當年因在黨內不敵前總理默克爾而一度退出政壇，待對方老退後才復出，並因蜀中無大將而上位。這樣的人顯然難成氣候，甚或會比紹爾茨更為「短命」。