美國總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基上周五在白宮橢圓形辦公室，上演了一場反高潮的罵戰，事後白宮下逐客令。原定會晤後舉辦的聯合記者會取消，美烏礦產協議簽唔成。一場原以為可令俄烏停戰的協議，竟以災難性破局收場。侵侵批評澤連斯基不尊重美國及不希望和平，更高估了自己的籌碼。

澤連斯基指爭吵對雙方均不利，但拒絕道歉。這場罵戰，老朽認為係反高潮，令世人估唔到；亦有論者不覺得這場罵戰來得突然，覺得係美方預設，特別係安排無關緊要的副總統萬斯在場，且由他率先發難指摘澤氏不尊重美方和不懂感恩，場面才失控。共和黨資深議員格雷厄姆在白宮外對記者說，佢事前忠告過澤連斯基「切勿上當與特朗普爭論」，表示華盛頓今後將好難與澤氏打交道。事實上，亦有美媒指「事件有存心攻擊的濃厚味道」；英媒也認為「這是預備來攻擊澤連斯基的一場戲」。換言之，亦即旨在使特朗普一方有藉口即時終止所有對烏的軍援。

澤連斯基在白宮受挫後，轉飛英國受到英相施紀賢熱烈歡迎，並表示英國會向烏克蘭提供22.6億英鎊貸款。除了英國，法、德等多個歐洲國家領袖，亦強調將繼續援烏。歐盟委員會主席萊恩和歐洲理事會主席科斯塔發表聯合聲明，呼籲澤連斯基保持「堅強、勇敢、無所畏懼」。面對世界軍事第一強國美國，歐盟諸國叫冇籌碼的烏國堅強、向前衝，根本如同叫一隻已受重傷的羔羊，無所畏懼向擘開血盆大口的老虎衝衝衝！這算是哪門子的激勵？事實係歐洲諸國要援烏，像英國如此熱情，恐怕只是杯水車薪，其餘德、法根本有心無力。美國斷絕援烏，烏國眼前就係「死路一條」。