正論：的士亂象實太多　挽客信心要革新

香港的士服務質素多年來廣為乘客詬病，一提起乘搭的士，種種不愉快經驗就噴薄而出：揀客、拒載、兜路、無禮、車廂殘舊、濫收車資，問題多多，可謂罄竹難書。事實上，自2014年網約車進駐香港市場以來，確為的士業帶來衝擊，反映市民對點對點交通的車型舒適度、座位數目、叫車方便程度等的服務水平，有更多元需求。

早前，的士業不滿政府欠缺有效地打擊白牌車非法載客取酬，曾宣布要在3月5日發動「暫停載客服務」，罷駛行動不少於5日云云。然而，網上一片揶揄之聲，充分顯示的士服務泥沙俱下，完全不得民心，罷駛最終不了了之。

汰弱留強，適者生存。的士業與其牢騷多多，倒不如面對現實，看看如何改革以迎合時代的變遷，才是王道。運輸署早前公布批出5個的士車隊牌照，冀提高的士服務質素。千呼萬喚終出來了！5隊的士車隊昨日舉行啟動禮，運輸及物流局局長稱，第一隊的士車隊將於3月底投入服務，其他車隊亦會在7月前陸續投入服務，而5隊車隊總共有3,500部的士，超過現時的士數量的六分之一，期望車隊可作為「領頭羊」，可以陸續吸引不同的車主、司機加入車隊。

有競爭才有進步。高官指出，在3,500部的士中，有四成約1,500部將會是全新落地的士，其他賣點還包括有1,900部電動車，另外亦有輪椅的士、混能的士、按摩椅豪華的士等，提供各種服務。除了硬件外，所有車隊的士都設置了「三寶」：全球定位系統、行車紀錄及司機監察系統，期望可以令乘客上車之後，會感到安心、舒服。另外所有的士亦會配備多種的電子支付系統，方便乘客以電子方式支付車資。

至於獲選的營辦商，亦多充滿服務誠意，有指出凡加入其車隊的司機，均需通過嚴格的面試及駕駛技術測試，並由資深教車師傅評估其駕駛態度及技術等，合格者將再接受專業培訓，內容涵蓋駕駛技術、服務標準及心理質素調控等。據悉，為確保行車安全及服務質素，有車隊將引入全新「智能數碼監察系統」，遙距監控司機的駕駛行為；乘客亦可透過網約手機應用程式為司機表現評分。綜合兩者結果，若司機表現未如理想需接受再培訓課程，若情況持續及未有改善，有機會被終止合作關係，假若司機持續保持良好駕駛表現及服務質素，將會發放適當獎勵。

從以上資料可見，相對於現有逾18,000個的士牌照，在缺乏新的外來競爭者，的士牌照又屬永久的情況下，實難有自我提升競爭力的誘因和能力。如今有關3,500部優質的士車隊的管理制度，講就真係無敵，實際行動起來是否一如所說的「新氣象」？有車隊代表指，新車收費定價會較現時咪錶價貴一至兩成，繁忙時間可能再調高，收費高又是否換來等值的服務質素，相信仍有待時間和乘客見證。若然新政策改革成功，說不定有助的士業界改善服務質素，甚至樂意組隊競爭，這樣才有望扭轉的士業界過去的陋習和頹風，令消費者滿意，不再提起在街上舉手截的士遇上的種種不愉快經驗。