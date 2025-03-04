世界視線：華府難尊重默茨　政治裝強經濟弱

德國在2月23日舉行國會聯邦議院選舉後，默茨領導的基督教聯盟黨成為最大黨，估計他會當上總理，並與社會民主黨組成新政府聯合執政，因此傳媒及政經專家均全力關注及分析他的取向。

現時最令默茨和歐盟政要震驚的，無疑是特朗普今年1月在達沃斯世界經濟論壇提出會向全球加徵關稅，上月又宣布美俄兩國領導人同意開始談判以結束烏戰，其委任的防長海格塞斯及副總統萬斯同月在慕尼黑安全會議向歐洲撻伐，一切均令以默茨、法國總統馬克龍及英國首相施紀賢為首的歐洲領導，不得不立即採取行動以作回應。

德國政經界對默茨的期望，是他有能力與特朗普對話，主要相信德國仍是舉足輕重的世界第三大經濟體，加上他曾於2016至2020年擔任貝萊德集團德國分部的監事會主席，有豐富的商界行政經驗，相信會受到特朗普重視。不過，隨着特朗普啟動和談，以及把烏克蘭議和後的防衞責任掟給歐盟，如今德國不僅要承擔以巨額增加的軍費開支，還要承受特朗普的關稅制裁。

德國以出口主導，並特別依賴出口往美國，特朗普不滿歐盟對美國長期出現貿易順差，最甚的當然是德國，故計劃加徵高額關稅，德國已瑟瑟發抖，其今年經濟增長預測也大幅下調。若果默茨為了經濟發展而不想增加軍費，維持做個軍事上不符合強國實力的「小矮人」，他在歐盟也好，面對特朗普也罷，都不會受到尊重！

默茨當選後立即表達出他的憂慮：特朗普政府是否還像1945年後的美國政府一樣為歐洲提供保護？他直言如今美國已不可靠，而歐洲要走向獨立自主。但當記者問他如何應對特朗普針對歐盟，特別是準備向德國加徵關稅的政策，他即表示會說服華府只有開放自由貿易才能互利。他面對特朗普，明顯是在政治上擺強硬但經濟上表現妥協的兩面派。

結果正中特朗普下懷，特氏就是要放歐盟要求軍事保護的鴿子，並在經濟上繼續遏制歐盟，特別是德國，以保其全球軍事實力及經濟霸權。從上周馬克龍高姿態訪美，要求歐盟在和議中獲得與美國是盟友的平等看待被拒，或施紀賢訪美時被特朗普擺弄問「你們能獨自抗俄嗎？」看來默茨也難以拿出實力得到特朗普的尊重。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻