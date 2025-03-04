產評：超級富豪說真話　美關稅提防走火

對於美國總統特朗普上任以來，亂揮關稅大棒，美國政界出奇地平靜，但商界卻已按捺不住。有「股神」之稱的美國超級富豪巴菲特開腔，指特朗普開徵的懲罰性關稅可引發通脹及損害消費者，更直言關稅某程度是一種「戰爭行為」，並拒絕評論美國目前的經濟狀況。這位近百歲智者之言，正好說明特朗普政府的極端貿易政策如同「玩火」，引火自焚不會讓人感到意外，最怕是擦槍走火，則世界難有贏家！

特朗普政府對華商品關稅加完10%又再加10%，連同對加拿大及墨西哥的25%新關稅也會齊齊在今日生效。這是否雙邊達成正式貿易協議前的耍手段談判伎倆，不得而知，但如此頻密加徵關稅，某程度形同要以關上貿易大門作威脅。全球第一大經濟體大行貿易保護主義，世界經濟豈有安寧日？

到底中國如何作出反制，仍須觀察，但結合各種科技、投資等制裁，如此下去，基本上中美經貿關連會愈來愈少，兩強貿易量持續下降，對世界貿易影響不可謂不大。要抵銷相關影響，其中一個方法是靠壯大非美經貿體系，以彌補交易量缺口，但這須各經濟體拿出決心減少對美國依賴。除了特朗普政府的極端對外政策外，美國通脹與經濟衰退風險急升溫，相信會是另一個催化劑。

作為近百歲的老人，巴菲特經歷了第二次世界大戰及美元危機等大事，加上以投資有道聞名，對世界經濟變化觸覺絕不簡單。所以其近日對美國媒體罕有評論特朗普的貿易政策，備受市場關注。他認為，美國如此開徵懲罰性關稅，對消費者不利，更指關稅某程度是「戰爭行為」，正正說出目前美國的行為是開打全球貿易戰，損人害己，他更拒評美國經濟狀況，與其投資旗艦手持現金創新高的取態，不謀而合。

美國資本市場超級大戶在囤現金等大跌到臨，其他投資者會如何行動，未來美股表現將給投資者答案。當美國人用於購買進口貨品的成本不斷上升，即使特朗普政府力壓油價，也難完全抵銷通脹風險和對消費者信心的衝擊。一旦美國經濟大吹逆風，美股大冧，其中兩個重大後果就是全球經濟受拖累，以及世界欲擺脫美國風險的共同意欲大增。

曾經歷6次破產的特朗普，將已債台高築的美國命運豪賭，結果如何，得放長雙眼等着瞧。從巴菲特的言論和投資取向可推斷，即使其口不願明言「看淡」，極審慎的取態足以說明，美國經濟與資本市場累積的風險令投資者感不安。

特朗普揚言，任內會繼續行強美元政策。不過，若美國經濟與美股不濟，美國對外貿易量下跌，而亞洲與新興市場走出自我發展道路，逐步減輕對美元的需求，只怕這位狂人領袖只能選擇在國際地緣政治撩事生非，其至挑起「實戰」，好為美國武器廣開財路，彰顯美元避險功能。既然貿易戰已在全球開打，誰也難置身事外，如何審慎走好每步棋，爭取和平合理發展權利，是各經濟體須深思的問題。