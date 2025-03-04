特朗普一當政，立刻八面樹敵，拳棍亂掄，不管是「主要敵人」、「次要對手」、「瞧着不順眼」、「懷疑佔了美國便宜」、「暗中威脅美國的」，還是「鐵桿盟友」、「臨時朋友」、「忠實走卒」都要無差別狂毆，特朗普都要把「美國優先」、「美國第一」時時刻刻掛在嘴邊，此乃他「八面樹敵」、「無差別亂打」的最大理由。

於是在美國第一、優先之下，全世界沒有第二、第三……只有草芥，只有特朗普想打誰就打誰，全世界都要受美國奴役；於是特朗普正在以世界為敵，加速美國衰亡。特朗普這樣做，按照毛主席的說法，就是把無數絞索套在自己脖子上，把絞索的另一端交給了世界人民，且絞索會愈勒愈緊，美帝被群起而攻之！這樣的鬥爭繼續下去、激化下去，在特朗普任內就會爆發新的戰爭和武裝衝突，這是事物發展的必然規律。特朗普雖然一直標榜自己要和平不要戰爭，標榜他不忍看到戰爭中有那麼多人傷亡，然而這樣的假惺惺阻止不了戰爭，因為戰爭皆由他的八面樹敵、美國第一和優先的政策而來。

剛剛登上美國總統寶座的特朗普，正在兌現競選承諾的興頭上，囂張跋扈，老子天下第一，誰勸也不會聽，不過中國還是要給它一些忠告。中國外長王毅與美國國務卿魯比奧通話時說：「大國要有大國的樣子，應當承擔應盡的國際責任，應當維護世界和平，應當幫助各國實現共同發展，希望美國好自為之。」

中國外長說得客氣，不知特朗普、魯比奧聽懂了沒有。事實上，美國哪裏有「大國」的樣子？有的是恃強凌弱、恃大欺小、世界通吃的惡霸樣子。美國哪裏會盡國際責任？有的是為了美國利益，可以把國際社會的一切全都踩在腳下。美國哪裏會維護世界和平？有的是為了自己的利益，在全世界製造動亂、發動戰爭。美國哪裏會幫助各國實現共同發展？有的是為了自己的利益，可以阻止和破壞各國的發展。這樣的美國，特朗普正在大力推動！