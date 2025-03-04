美國主導的俄烏停戰談判，歐洲本來被排除在外，也沒有資格參與瓜分烏克蘭礦產資源。沒想到風雲突變，美烏元首白宮對罵，礦產協議簽不成，歐洲國家見有機可乘而異常亢奮，紛紛站隊烏克蘭，大有共同進退的味道。英國表現最積極，即時表示將向烏克蘭提供逾22億英鎊貸款。其實明眼人都知道，這場戰爭已經打不下去了，歐洲口頭支持也好，提供貸款也罷，都無法令烏克蘭起死回生。何況貸款遲早是要清還的，烏克蘭本已欠債纍纍，何堪繼續增加負擔？何年何月才能還清？

歐洲國家這種反應是可以理解的，他們對烏克蘭的援助並不比美國少，到頭來卻被過河拆橋，既沒有一點發言權，連談判桌也坐不上，更別說分享烏克蘭礦產資源。老美食相難看，歐洲諸國敢怒不敢言，只能藉支持烏克蘭來宣洩不滿。英法等國領導人早前先後到訪白宮，既是為了勸說特朗普不要拋棄烏克蘭和歐洲，也是為了爭取本國利益，結果都無功而返，其失望和憤怒可想而知。

所以說，白宮這場對罵，既讓全世界進一步看清老美傲慢和粗暴的本質，也讓歐洲領導人徹底放棄幻想。他們知道，要坐上談判桌，不能寄望美國施捨，而是要靠自己爭取。但問題是，歐洲長期依賴美國，早已失去戰略自主，名義上是盟友，實際上淪為附庸，哪有資格坐上談判桌？英國首相施紀賢聲稱將與其他歐洲國家制訂結束俄烏戰爭的計劃，然後再與美國討論。怕只怕特朗普沒有興趣討論，他寧願討好普京，也不會在乎歐洲盟友的感受。

對唯利是圖的特朗普而言，最重要的是先停戰，然後拿烏克蘭礦產來抵債，至於甚麼安全保障，他一點也不關心。侵侵是一個極端自信又十分愛面子的人，原以為澤連斯基沒有籌碼，只能乖乖就範，沒想到對方不但不願就範，還敢當眾頂嘴，老美顏面掃地，難怪氣急敗壞。有華府官員放話，烏克蘭需要新的領導人，看來澤連斯基的總統寶座已經坐不久，始亂終棄正是老美的慣用套路。

不管怎麼說，經過這場鬧劇後，美烏關係弄僵，美歐裂痕加深，最大贏家莫過於俄羅斯，當初發起「特別軍事行動」目的基本上全部實現，幾年來所有付出都是值得的。也有人認為，美西方內訌，為中國提供了另一個戰略機遇期，未必沒有道理，中國國運確實不錯。