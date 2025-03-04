烏克蘭總統澤連斯基訪問美國，原本是去簽署合作協議，到頭來卻跟美國總統特朗普和副總統萬斯激烈爭吵，畫面播送全球，很多人看在眼裏，都感到驚異莫名，事發至今幾天，仍在輿論界熱議。然而對待很多事情，你可別太認真，正如當日特朗普所說，這是一場精彩的電視騷。他、萬斯加上澤連斯基在「節目」上賣力演出，最後各取所需，誰也不賠，甚至是個個都賺翻了。

本欄不是早說了嗎？特朗普在總統任內設定的人生目標，就是要不斷刷存在感，最好隔天就能登上新聞頭條。今番他與澤連斯基近乎是公開對罵，吸睛程度在世界外交史上，堪稱前所未有，侵侵可謂得其所哉！

至於澤連斯基，筆者亦曾講過，他並非當真願意將烏克蘭一半的礦產收益讓與美國，只不過是想以礦產資源為餌，希望騙取美國繼續支援，甚至是能夠出兵保護而已。可是美方似乎並不上當，據說協議草案拒絕承諾保障烏國安全，既是如此，澤連斯基也樂意見到協議拉倒，故索性趁機吵上一架，以宣洩積壓多年的烏氣。

相對之下，今次最想吵架的人，還不是特朗普與澤連斯基，而是萬斯，這幾天，他可能歡喜得天天在家跳舞。你可有留意，爭吵最初是由萬斯挑起的，他批評澤連斯基忘恩負義，不懂感激美國，話裏隱含的意思，就是要這位烏克蘭總統對特朗普感恩戴德，甚至是頂禮膜拜。澤氏怎樣做，萬斯其實並不關心，他只是希望抓住機會向特朗普表忠，做得愈是七情上面愈好。特朗普上任以來，一直獨寵於富商馬斯克，萬斯副總統之位形同虛設，此君並不甘心，故今趟決定跳出舞台，施盡渾身解數去演這場真人騷。