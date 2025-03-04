在史詩級的白宮橢圓形辦公室大吵後，烏克蘭唯一可依靠的，就只剩下他的歐洲夥伴，英法烏迅速召集歐洲諸國研擬新的停戰計劃，法國總統馬克龍甚至喊出：「歐盟國家應該抵制與美國的『快樂附庸』關係。」歐洲真的要站起來了？

英國首相施紀賢在峰會前表示，這次峰會旨在強化烏克蘭處境，包括加強對烏軍援與對俄經濟施壓；透過強健又持久有效的協議實現烏克蘭持久和平，並確保烏克蘭未來能嚇阻和抵抗俄羅斯攻擊；進一步規劃提供強力的烏克蘭安全保證，以確保和平是以烏克蘭的主權及安全為基礎。峰會也將商討強化歐洲集體安全之道，以及組建一支開赴烏克蘭、旨在監督烏俄停戰的歐洲部隊。

雖然看起來對烏克蘭頗為正面，但俄羅斯早已宣布，絕對不會接受任何歐洲軍隊進入烏克蘭，而與會諸國中，各國意見也並不一致，更重要的是，施紀賢也私下提醒歐洲諸國，烏克蘭通往和平之路，最終還是必須經過白宮。

二戰後的格局，就是整個歐洲被美國置於保護傘下，以歐洲對美國的附庸，換取自身安全。而這「快樂附庸」結果就是西歐數十年的榮景，現在一夕之間要歐洲國家放棄快樂，靠自己付出保障自己的安全，這真的是現實的嗎？事實是，歐洲軍備廢弛已久，即使經過俄烏3年戰爭，俄國軍工產業動能逐漸恢復，歐洲卻依然維持戰前的緩慢步調，而且更糟的是，由於來自俄羅斯的廉價能源斷絕，歐洲必須用更高昂的代價生產軍事設備，這樣的歐洲真能在短期內軍事獨立自主嗎？顯然英法德領導人深知這種想法不切實際，所以力挺歸力挺、譴責歸譴責，戰爭還是必須透過美俄協商解決，歐洲這快樂的附庸，恐怕還是要繼續當下去。