美國總統特朗普重新執政後，不少港人擔心他會出招打擊香港的國際金融中心地位。特朗普早前簽署備忘錄，明確界定香港和澳門為「外國敵對勢力」，限制來自港澳的資金和企業投資美國的戰略領域，反映他心目中確實已將港澳地區列入對華政策的一部分，對香港出手應該只是早晚的事。

依我來看，許多人都說特朗普是瘋子，性格喜怒無常。但若看他上任至今的行為，還是有一定規律的，就是重利輕義。例如特氏近來放棄華府多年來苦心經營的國際道德形象，不斷逼烏克蘭和美國達成礦產協議，便再次印證這位商人出身的總統只追求短期利益。香港大可以利用特朗普這個性格特點，化解華府可能打出的港澳牌。

近年香港積極轉型，機場管理局早前公布機場城市發展藍圖，計劃擴大機場範圍，興建一系列新設施，落成後旅客進出香港國際機場，除了乘搭飛機，還可以逛街、乘船出海、看演唱會。整個項目預算支出1,000億元，當中大部分要與私人企業合作。港府不妨邀請特朗普家族企業入股參與發展。

猶記得特朗普早年從商時期，曾與香港和澳門的富豪建立緊密的生意往來。香港的主要生意夥伴為特朗普解決了債務危機；而2001年澳門政府公開競投3個賭牌，當時有澳門發展商夥拍特朗普加入角逐，同意事成後由他負責賭場管理。這兩件事揭示特朗普一直有興趣在港澳地區謀利。

過去幾年不斷有外資從香港流走，若港府能夠力證機場項目有利可圖，成功游說特朗普家族一起合作發展，除了可以對外釋放出港美互動向好的信號，加強外企對香港投資的信心，也能夠令特朗普不再針對香港，達成雙贏局面。