特朗普和澤連斯基公開鬧翻後，歐洲領袖亦忙得不亦樂乎！近20名西方領袖周日在英國倫敦舉行安全峰會，討論歐洲如何加強援烏。峰會東道主英揆施紀賢會前表示，將跟法國領導制訂和平計劃並與美方討論，之後會提出集體派地面部隊赴烏捍衞停火。法國總統馬克龍提到已準備好開始討論歐洲核威懾問題，並暗示鑑於俄羅斯構成的安全威脅，法國可以幫助保護其他歐盟國家。

烏克蘭戲子總統被逐離白宮後，飛往英國出席歐洲安全峰會受到熱烈歡迎，除了英揆溫暖而有力的擁抱外，與會領袖無不義憤填膺，來個挺烏交響樂，一時間眾聲喧嘩，好不熱鬧！然而，戲子總統可真會感到「溫暖和興奮」？澤連斯基有苦自己知，皆因冇美國軍援，單靠歐洲各國「口惠而實不至」或「有心無力」的所謂「挺烏」，烏克蘭抗俄肯定撐不下去。事實上，即使歐洲在武器供應的比例超越美國，但關鍵武器如防空系統、長程導彈等均由美國提供，何況西方國家無法單獨執行大規模軍事行動，佢哋供應武器給烏克蘭，仍需美國物流協助。

美媒引述一名高級官員透露，特朗普正考慮停止烏克蘭的所有軍援，包括數十億美元雷達、導彈、炮彈、軍車等。美國國際開發署（USAID）亦有官員透露，國務院指令該署停止為烏克蘭修復受戰事破壞的電網。消息指此舉或向俄羅斯傳達不再理會烏克蘭的訊息，削弱停火談判的籌碼。戲子總統要做「硬漢」，看來要付出相當代價。

俄羅斯稱戲子總統訪美之行是徹底政治及外交失敗。以侵侵要威逞強的作風，而且睚眦必報的性格，戲子總統恐怕公開道歉亦未必能修補關係。下台吧！給烏國人民一線和平曙光。