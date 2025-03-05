特朗普對付澤連斯基的方法是簡單而又粗暴，把美國軍援還未運到烏克蘭境內的全部暫停。雖然烏克蘭還有庫存和美國已運的部分，也有歐盟的支援，但以美援為主，特別是武器彈藥。

烏軍已缺人缺財缺彈藥，北約補充不及，特朗普的停供，打擊巨大。一是空防已缺彈藥，現時便會是對俄國的空襲再無力防範，徒有設備。二是前線彈藥不足，俄軍強攻之下，可能會兵敗如山倒。在俄境內庫爾斯克地區，烏軍已被驅逐，在烏東地區亦在撤退，後勤不繼。只要美國停供稍長時間，前線烏軍不是後撤便是投降，戰局大變。三是烏軍士氣已差，烏克蘭政府內部對澤連斯基不滿，特朗普此舉，可能觸發內部反澤連斯基勢力起義。

澤連斯基與特朗普的衝突，是沒有考慮嚴重後果，意氣用事，以為西方媒體與政府一直吹捧他，便擁有國際政治聲望，歐美抗俄保烏離不開他，甚至在歐盟內部的選舉，澤連斯基的亮相可增參選者勝算。歐美媒體及政客構築的政治假象，使澤連斯基滿懷勇氣與特朗普吵架，結果是假象頓破。一方面特朗普不是拜登，反俄不是他當前政策，澤連斯基的反俄仇俄標誌，反惹特氏反感，視之為他外交戰略的阻礙。

特朗普之志切俄烏停戰，已鐵定美國會拋棄反俄的澤連斯基。另一方面，歐盟群起誓言支持烏克蘭作戰，口號以外，能拿出的軍力財力有限，此所以英國等口頭支持澤連斯基，卻表明沒有美國，烏戰難保，歐洲的安全會受威脅，因而勸澤連斯基重修與特朗普的關係，依循美國的要求。歐洲還是不敢與美國公開衝突，也無力單獨承擔烏戰所需。尤其是北約仍是以美國為主，英、德、法至少在短中期內無法頂替美國的作用。

於是澤連斯基不投降或下台，烏軍和北約無法維持烏戰陣線。若俄羅斯乘機大舉猛攻，烏克蘭的軍事與政治戰線都可一時崩潰，特朗普可能亦樂見。正因如此，烏戰停火和談便可順利，特朗普的外交戰略可同樣順利推行，讓他利用美國餘下的權勢恐嚇世界，改組國際利益，以達他的目標。當然，在澤連斯基和烏戰的障礙移除後，還要掃平盟國的抵抗，才可到與中國決戰的地步。這個過程是否可在4年任期內達到呢？且拭目以待。

不過中國也不會坐以待斃，必然反制反擊，未到決戰之時，已可聯眾抗美了。