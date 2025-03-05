美國國家安全顧問沃爾茲日前表示，如果澤連斯基不和特朗普的俄烏停戰政策配合，就會把他「處理」掉。沃爾茲說：「我們需要一個可以跟我們打交道、最終與俄方打交道結束這場戰爭的烏克蘭領導人，如果情況變成澤連斯基顯得在個人動機上或政治動機上，與結束戰爭背道而馳，那麼我們就有真正的問題要處理了。」

這番話再明白不過：澤連斯基不配合就要被處理。所謂「處理」，不是下台，就是出現「意外」。然而，不管怎麼「處理」，都是白宮的主意，通過「適切」的手段完成「處理」。在這個問題上，有不少國家的領導人被「處理」掉，山姆大叔精於此道，駕輕就熟。對此，山姆大叔其實早已對澤連斯基作了「研究」，判斷澤連斯基會因哪種原因不與美國「配合」。

沃爾茲給出了兩條，一是個人動機，一是政治動機。所謂「個人動機」，就是澤連斯基適逢這個時代風雲時刻，俄烏戰爭在全球掀起巨浪的歷史關頭，他要「英雄一把」，在烏克蘭和歐洲青史垂名；其次他還要討價還價，從美國那裏得到個人庇護及安全保障。所謂「政治動機」，就是這場俄烏之戰被美國當槍使，烏克蘭山河破碎、生靈塗炭、喪土喪權辱國，最後還要被山姆大叔拋棄，還要被「討債」、「賠償美國損失」，這口惡氣澤連斯基怎麼嚥得下？他對山姆大叔尤其是對特朗普千仇萬恨可想而知！

然而，嚥不下也要嚥，千仇萬恨也要打碎牙齒和血吞。澤連斯基好不容易按住怒火，帶着礦產協議「屁顛屁顛」跑到白宮去簽署，不料，又被特朗普、萬斯當面一通狂數落，肆意羞辱，還被趕出白宮，堂堂總統沒有當場一頭撞死，算他「度量大、臉皮厚」也。於是全人類都預料，澤連斯基會再次唾面自乾，向山姆大叔求饒。果然，日前在歐盟領袖峰會上澤連斯基說，相信仍然可以挽回與美國總統特朗普的關係，準備好與美國簽署礦產協議云云！