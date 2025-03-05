特朗普宣布，台積電將對美國再投資「至少」1,000億美元，建造最先進晶片生產設施。台積電董事長暨總裁魏哲家也證實，未來將在美國再建造5座晶圓廠。顯然，台積電正一步步轉化成美積電。

而對於這樣緊迫的狀況，台灣駐美代表處卻表示，樂見台積電等台灣企業擴大對美投資，更強調近年在台灣的總體對外投資中，對美投資已佔比超過40%。全心討好特朗普的心態溢於言表，完全沒有想過，當台積電不再是台積電，台灣的未來該何去何從。

看看美國人是怎麼想的吧，美媒問特朗普，若中國大陸試圖孤立台灣或拿下台灣，台積電新投資計劃是否可能將晶片對美國的衝擊降到最低？特朗普回答：「我不能說降到最低。顯然，那將會是一場災難。但是至少這（指台積電投資）會讓美國在這個重要產業上佔有一席之地。」很明顯的，美媒與特朗普考慮的，都是如何保障美國的利益，然而對台灣的安全承諾呢？根本隻字未提！有的只是民進黨與獨派的自我安慰與腦補，幻想各種理由一旦台海發生戰事，美國會大軍馳援。

澤連斯基為甚麼會選擇和特朗普翻臉？就是因為特朗普從頭到尾只專注在簽對美國有利的礦產協議，卻不肯給予烏國任何安全保障。台灣這麼多人嘲笑澤連斯基的同時，卻沒有想到，賴清德還遠遠不如澤連斯基，澤氏好歹敢當面爭取，賴清德卻是完全躺平，任由特朗普予取予求。

台積電這個「硅盾」，是台灣花了數十年的時間，歷經幾代人艱辛打造起來的。如今不僅雙手奉送給美國爸爸，更糟的是，失去了獨佔的先進製程，台灣手中將再也沒有籌碼，或許台灣奇迹，就將在當今這個世代徹底終結了。