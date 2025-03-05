歐美多國在冷戰時期聯手創建北約組織，主要是要震懾蘇聯這個西方陣營的敵人。所以北約有一條條款專門列明，若有成員國與他國發生戰爭，各國必須給予包括武力在內的援助。這項集體防禦原則亦被視為北約的基石。然而，特朗普重返白宮後，竟不斷威脅北約盟友，提出諸如「吞併格陵蘭島」、「統一北美」等驚人的想法，引發北約內部出現史無前例的混亂。

與此同時，持續3年的俄烏戰爭也加劇了北約組織的矛盾。這邊廂，歐洲極右翼勢力崛起，已經削弱北約的政治凝聚力。另一邊廂，特朗普政府認為歐洲成員國的軍費開支不足，多次施壓要求各國大幅提高軍費，進一步擴大雙方的裂隙。早前華府在解決俄烏衝突時故意跳過歐洲，直接和莫斯科政府展開談判，更令歐洲各國深感被出賣，歐美多年來建立的互信基礎正在逐漸瓦解。

特朗普與烏克蘭總統澤連斯基日前在白宮會晤，結果不歡而散，原定的聯合記者會取消，兩國礦產協議也未能簽署，令全世界為之驚愕。特朗普盛勢凌人的嘴臉，不僅將美國的霸權主義行徑暴露無遺，亦揭示北約的前景堪虞。尤其是特朗普威脅不再向烏克蘭提供安全保障，更是對北約的團結投下致命一擊。北約短期內不可能解散，但隨着美國對跨大西洋聯盟的承諾動搖，整個組織的凝聚力，日後只會不斷減弱，甚至轉向歐洲條約組織。歐洲各國可能會組建自主的軍事力量。

話說回來，前幾年北約首次將中國定位為「系統性挑戰」，積極介入印太事務，加強與日韓澳等國合作，以應對中國崛起，加劇了區內風險。如今北約在歐洲自顧不暇，被迫分散在其他地區的注意力，這對北京來說不失為好事。