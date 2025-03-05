外號「白鴿黨」的香港民主黨，早前突然宣布啟動解散程序，加上多個「泛黃」民間組織亦在差不多時間自行「摺埋」，部分美西方傳媒與反華政客，隨即「大合奏」唱衰中港，指稱香港在《港區國安法》下，集會與結社自由受損，公民社會萎縮，並嘗試將之與特區政府計劃修改《職工會條例》扯上關係。

然而，中港兩條國安法已訂立多時，白鴿黨雖有多名要員先後被拘控以至判監，黨員人數和影響力早已大不如前，但政黨本身仍一直運作安好，還周不時會召開記者會批評政府，頂多是在尋找場地舉行籌款晚宴時遇上阻滯，然而後者純屬商業行為，與政府或法例無關。

再者，白鴿黨與其他同期執笠的團體，都並非以職工會名義註冊，理應不受稍後的修例影響。

有「老鴿」聲稱收到來自中方的「中間人」訊息，指白鴿黨的歷史任務已完成，但這也並非甚麼新說法。平心而論，對於原定位為溫和民主派、自稱「愛國愛港反港獨」的白鴿黨，中央已經給了多次機會讓其糾正，包括在完善選舉制度後曾經邀請該黨派人參選立法會。但在一批激進、短視、無知的「乳鴿」帶領下，再加上同樣叫民主黨的美國拜登政府上台後，展開全方位的遏華政策，在全球出錢出力動員各方打壓中國，促使白鴿黨走上遠離歷史發展潮流的不歸路，遲早都會撞山或跳崖。

白鴿黨在此時此刻「自我了斷」，真正原因是白宮換了主人。現任美國總統特朗普有時也反華，嘴裏也支持民主，但是他更加反對亂花美國納稅人的金錢，在一些遠離美國的地方策動「顏色革命」，因此削減了聯邦政府大量相關撥款。白鴿黨被截斷糧水與後路，自然墮地而亡。