俄烏停戰一波三折，因烏克蘭總統澤連斯基做了「硬漢」，同特朗普公然鬧翻，令侵侵聲稱要以「最快速度結束俄烏戰爭」橫生枝節，尤其是英國的積極介入。英國首相施紀賢表示，各方一致同意繼續向烏國提供軍事援助，並對俄羅斯施加經濟壓力；實現持久和平必須確保烏克蘭的主權和安全，烏國必須參與其中。

英揆同時宣布，英國將允許烏克蘭使用16億英鎊出口融資購買約5,000枚防空導彈，導彈將在英國製造。英國準備與其他國家一道，通過提供地面部隊和空中力量來支持和平協議。施紀賢呼籲歐洲必須承擔責任，但為了實現和平並取得成功，必須得到美國大力支持。法國總統馬克龍就話，歐洲不會在未來數周就向烏國派遣維和部隊，關鍵是如何利用停火期談判促成和平協議，簽署和約後就可部署部隊。他更建議，歐洲國家應把國防開支提高到佔GDP的3%至3.5%，以應對美國近期在優先事項上的轉變及俄羅斯軍事化。馬克龍成日都話要「歐洲自主」，不要靠美國保護，之不過總是「聲大大冇貨賣」，英揆倒還務實些，知道要實現和平並取得成功，必須有美國支持！

目前美國擺明親俄羅斯而棄烏克蘭，根據美媒上月披露的一份談判草案，美國擬承認俄羅斯對克里米亞的主權，解除對俄制裁，並凍結烏克蘭加入北約的可能性。同時僅要求俄軍從赫爾松、扎波羅熱等地象徵式撤軍，而頓巴斯地區的實際控制權仍歸俄羅斯。這方案無非迫使烏國接受領土割讓以換取停火。英媒近日引述消息報道，俄羅斯正計劃重啟海底天然氣管道北溪2號，引入美國投資者參與經德國向歐洲輸送天然氣。美俄關係好到咁，歐洲諸國仲話要對俄施加經濟壓力，阿哥，醒吓啦！