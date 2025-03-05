特朗普與澤連斯基在白宮橢圓形辦公室的世紀一吵，震撼世界，也暫時煞停了俄烏停戰的步伐。全世界都關注美國會怎樣教訓「拿第三次世界大戰作賭注」的澤連斯基，吵架翌日，美國國務院宣布正式終止美國國際開發署（USAID）協助修復烏克蘭電網的計劃，然後有傳會叫停援烏軍備。美國的招數很簡單，就是閂水喉逼澤連斯基投降。

這場澤連斯基在美國政府主場發起的世紀爭吵，事後餘波不斷，不少人以為，這是特朗普、美國副總統萬斯及澤連斯基這三個非傳統政客，不熟悉外交程序的鹵莽操作，甚至認為澤氏慌失失出了錯。上述說法可能是被騙了，事實是，澤連斯基等人在白宮的橢圓形辦公室閉門談了逾半小時，待白宮人員放記者入場才開始各自「交功課」，可以肯定的是，這場戲是澤連斯基臨時反水、爆肚的，但特朗普及萬斯並沒有太意外。所以結論是，美烏破局並不只是簡單的脾氣失控，相反，它是一齣連續劇，看官要繼續留神。

吵架翌日，美國終止了修復烏克蘭電網的計劃，之前的估計是該計劃需投入高達數億美元的費用，以協助烏克蘭人盡快恢復正常生活與生產。在美國政府正大削開支、聯邦政府要勒緊褲頭的當下，美國對不聽話的烏克蘭打手板，閂水喉實在一點不意外。

更重要的還在後面，烏克蘭需要源源不絕的軍武設備，才能苦苦抵擋俄羅斯的進攻，這個七寸可能很快被美國敲打。美媒引述華府官員透露，情況不變的話，所有美國對烏克蘭的援助會逐漸取消，首當其衝的是美國透過「總統撥款權」援烏的定期軍備物資，最新一次支援涉款數億美元，物資包括軍車、雷達、彈藥和導彈等戰備。美媒指，烏克蘭的軍備能撐的時間不多，這個撒手鐧很有力。

澤連斯基在白宮發難一時爽，雖然贏得烏克蘭人的掌聲，但離開白宮後，他一邊在網上拚命向美國說謝謝，一邊轉到歐洲參加峰會，向英國、法國等索援。可是，歐盟負責人都向他勸解，應該盡快與美國修好，歐盟的自知之明還是很足的。

美烏破局後，特朗普的表現有點奇怪，很多人以為他會在社交平台上大罵特罵一番，誰料他不但沒有預料中的瘋狂發炮，反而心平氣和地留下一句「歡迎澤連斯基在準備好接受和平時重返白宮」。

特朗普出軟招時，美國國防部則向美媒放料，把美國援烏的帳目算了個底朝天，如國會授權從國防部武器庫儲調動援烏的軍備預算還剩餘38.5億美元。俄烏戰爭啟動以來，美國至今提供了70多批武器，總值約338億美元。另外，華府還透過「烏克蘭安全援助倡議」，向基輔提供約值332億美元援助。

美國對澤連斯基一連串的行動都是警告，你還有甚麼牌？沒有的話，就要乖，否則烏克蘭變天只會早不會遲。