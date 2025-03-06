這些年，美西方極右翼思潮和勢力再次冒頭，美國的特朗普政府是欣賞這股勢力和思潮的，因為其本身也有這方面的背景。美國副總統萬斯在慕尼黑安全會議上抨擊歐盟「價值觀」後，見了德國極右翼政黨另類選擇黨領導人，擺明支持德國極右翼上台執政。萬斯認為，歐洲限制了一些來自通常意義上的極右翼或民粹政治的主張，導致了目前歐洲出現的經濟和社會問題。

兩年多前，意大利舉行議會選舉，右翼聯盟的勢力大增，獲得44%的得票率。而美國總統特朗普的再次上台，以及德國、意大利的選舉狀況，都說明右翼、極右翼思潮頗見來勢，尤其是意大利的「龐德之家」（CasaPound），這個被稱為「新的法西斯」的組織幹得有聲有色，引人矚目。

龐德已故50多年，他在美國出生，酷愛音樂和寫詩，對美國貧富差別極為敏感，受當時經濟學家影響，認為許多經濟社會問題是因為「銀行盈利模式乃一種竊取個人購買力的罪惡盈利」。他主張「信貸社會化」，要讓貨幣每周貶值1%；他「詩意」般表述：貨幣應像報紙一樣會過時、像番茄一樣會腐爛、像鐵一樣會生銹、像乙醚一樣會蒸發。他堅信，這樣的貨幣就會促進即時消費，更不可能有高利貸，不會讓極少數人——猶太人——控制資本，他認為猶太金融資本乃萬惡之源。1924年至1939年，龐德定居意大利。第二次世界大戰前夕，他回到美國，盛讚墨索里尼，譴責「該死的猶太人」。二戰爆發後，他很快回到意大利，用英語為羅馬電台廣播宣傳。後來被意大利游擊隊抓獲，交與美軍，美國政府指控他叛國罪，1972年病逝。

30年後，龐德「死灰復燃」。2003年，意大利一群極右派青年佔領一座建築物，宣告成立「龐德之家」，它的創始人是一位年輕搖滾音樂人。他們強調反移民、反猶、反剝削、反高利貸，批判社會貧富不均。2012年起，他們參加地方選舉，互聯網、自媒體使他們的極端言論大爆炸。