特朗普上台後，委派富商馬斯克領導政府效率部裁員和查數，搞得風聲鶴唳。馬斯克揚言下個目標是美國最大金庫所在地──諾克斯堡，直指金庫已有50年未查過數，懷疑國庫空虛，黃金數量未必對得上。

美國財政部數據顯示，諾克斯堡的黃金儲備超過1.47億金衡盎司，佔聯邦政府黃金儲備56.35%，也是美國黃金儲備最多的地方，對上一次查數已是1974年。馬斯克在X撰文：「誰能確定諾克斯堡的黃金沒有被盜？也許它們還在那裏，也許它們不存在。那些黃金屬於美國公眾，我們想知道黃金是否還在。」可以想像，一旦馬斯克真的查出貓膩，引致的後果將是災難性。須知道，黃金儲備是各國央行於外匯存底中所持有的黃金資產，一旦美國黃金儲存量被查出大幅減少甚至清倉，股市及金價將出現大幅動盪，美元勢必崩潰，全球經濟雪上加霜。

這個道理，特馬二人當然知道得很清楚，故馬斯克所謂調查金庫，很可能只是虛張聲勢，目的是替特朗普出口氣，逼聯儲局降息、逼財政部配合。皆因美國金庫涉及財政部和聯儲局兩大部門管轄，聯儲局主席鮑威爾跟特朗普不咬弦已是公開的秘密。特朗普大打關稅戰必然導致物價上升，鮑威爾明言今年不急於減息，以免加劇通脹；惟特朗普認為只要搞定俄烏戰爭，油價便會下降，這樣就能抵銷通脹，聯儲局減息才有利刺激經濟。奈何聯儲局主席並非聽命於總統，鮑威爾並不賣帳。

至於財政部則掌管政府部門的開支和撥款，目前正在抵抗馬斯克查數，並以政府機密為由拒絕被過問。可以推想，調查金庫只是威嚇手段，不是來真的，皆因他們深知，美國金庫一查隨時見光死，民主共和兩黨都身有屎。