港府近年大力推動創新科技發展，部分措施開始有成效，例如由當局資助的生成式人工智能研發中心（HKGAI），近期發布首個人工智能大模型，揭開了香港人工智能發展的新篇章。而耗費百億元公帑的新型工業加速計劃，亦取得實質進展，首個項目早前已正式落地。

然而，每當香港有高科技項目落實，輿論總是一片吹捧，認為標誌着香港創科事業又向前邁進了一大步，有望促進產業結構的升級轉型。但回顧港府早年發布的《創新科技發展藍圖》，其目標只是將創科產業佔香港GDP的比例，從1%提升至2030年的5%。這個目標即便達成，也不足以令香港的產業結構發生重大變化。

更重要的是，當前全球高科技經濟發展的趨勢是快速迭代，應用速度愈來愈快，與由政府主導、穩步推進的模式格格不入。以內地為例，騰訊、阿里巴巴等早年就是憑藉一、兩款重點產品，在短時間內迅速佔據市場。在當前的AI時代，更是以月甚至以周來計算變化，如DeepSeek在今年春節前後才正式面世，短短一個月內已引發全國AI產業大爆發，相關行業的股票因此增值了1.3萬億美元。

換言之，高技術產業發展的核心，在於要找到能引爆市場的爆點，推出具有顛覆性的產品。儘管香港在高科技領域持續耕耘，發展始終欠缺真正的爆點，其根源正正在於雖然有政府資助，卻缺乏大容量的市場環境和活躍的創科氛圍。結果資助只是被部分企業用作降低成本的分肥手段，無法催生出有能力顛覆市場的產品。港府資助創科多年，始終未能出現真正有爆點的產品，背後原因值得深思。說到底，創新科技行業應是基於市場需求、由企業自主發展，而不是在長官意志下增長起來。