烏克蘭戲子總統澤連斯基扮硬漢，睇怕唔硬得幾耐，皆因自己冇籌碼，長期靠伸手乞求軍援，俄烏戰事開打以來，老朽已批其必冇好下場。日前，佢同特朗普喺白宮橢圓形辦公室爆發激烈爭執後，雙方緊張關係加劇。阿哥，人到無求就話品自高啫，依家你山窮水盡撞崖上仲扮清高有型，你估你可以學神仙吸風飲露延年益壽咩？

呢，美國國防部向美媒透露，目前不在烏克蘭境內的所有美國對烏軍援裝備會被叫停，包括正在透過飛機或船隻運送中的武器，以及在波蘭中間集結區的武器，侵侵已指示防長海格塞斯執行上述命令。美國提供給烏克蘭嘅，除咗現兜兜百億、千億美元計嘅軍援，還包括重要的先進武器如防空系統、地對地彈道導彈、導航系統和遠程火箭炮，部分武器更是只有美國生產，例如王牌陸軍戰術彈道導彈（ATACMS）、高機動火箭系統（HIMARS）。此外，烏國極度依賴美國富商馬斯克旗下的星鏈衞星上網服務，以及提供的軍事情報以制訂襲擊目標。烏克蘭總理什梅加爾心知不妙，指美國的愛國者防空系統係唯一能對付俄羅斯彈道導彈嘅武器，同時表示美國的援助對拯救數以千計民眾生命是關鍵，將用盡所有外交渠道與美國接觸。

澤連斯基雖然受到歐洲不少國家「強烈支持」，然而歐洲諸國如法國、德國嘅領導人，根本係「空心老倌」，自己國家問題多多，自己權力甚至並不穩妥，自顧不暇，仲有何能力「關照」日薄西山嘅烏克蘭吖？分析指，若冇咗美國新軍援，烏克蘭的武器可能只夠戰鬥至今年中。戲子總統其後在X發聲明，除了形容與特朗普爭執「令人遺憾」，亦表示是時候「讓事情回到正軌」，且願意簽署礦產協議。離開水的魚有可能逞強嗎？