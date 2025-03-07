正論：手術收費海鮮價　私院搶錢如劏客

香港長期存在看病難的問題，究其原因，是私營醫療收費太貴，一般病人根本負擔不起，以致公營醫療永遠大排長龍。港府近年倡議公私營醫療協作，分流病人向私營醫療求診，以紓緩公院人滿為患的壓力。奈何收費一關始終難以跨過，尤其私家醫院收費不透明，同一手術、不同醫院有不同收費，當中差距極大，跟劏客沒有二致。

消委會發表香港私營醫療服務收費透明度研究報告。該會在2023至24年期間，分別以問卷調查500名消費者、多間私家醫院及日間醫療中心，並以一般顧客身份電話查詢或檢視其網頁，結果發現，即使相同的治療或程序，不同醫院的收費差距甚大。其中痔瘡切除術總收費中位數，最平的醫院收近3.4萬元，最貴則索價逾8.5萬元，相差達1.5倍；而同一醫院病人之間的收費差距，竟可相差達到五成，令人咋舌。

該會同時發現，私院及日間醫療中心提供的報價並不透明，部分只提供3年前的「滯後」收費數據，參考價值不大；另有部分提供的收費統計數據，並非一般人所能明瞭，病人想「格價」也無從入手；此外，部分醫院雖提供手術套餐，惟套餐並不等於全包，藥費、諮詢費和醫生費並不包括在內，部分亦無列明具體治療方案。

事實上，別說私院收費各有不同，即使同一專科的私家醫生收費也各異，病人醫病心切，沒有時間四處格價，等於冇得揀。在講求消費者權益必須受保障、服務質素必須精益求精的今時今日，私營醫療收費有欠透明，當病人如同水魚那樣宰割，情況是極之不理想。

尤其香港私營醫療收費之高冠絕全球，同內地價格固然不可相提並論，就連日韓泰台等地方的醫療收費也遠遠追不上香港。生老病死是人生必經階段，生病求醫可謂人生在世的「必需品」，偏偏本港的私營醫療收費如此驚人，難道一句自由市場便是「大晒」？港府近年致力控制樓市，言必稱房住不炒，但對私營醫療市場卻放任不管，這是否說得通？

港府若想真正紓緩公營醫療壓力，便必須對私營醫療的天價收費加以規管，否則一切都是空談。隨着個人醫保開始流行，近年私院的確提供了一些手術套餐予病人選擇，收費也看似比前親民，但魔鬼藏在細節中，到頭來埋單計數依然比套餐價高。儘管大部分收費由保險公司支付，但對於沒有醫保的人來說，到私院求醫依然是遙不可及的事。何況保險公司不會白做生意，保費年年增加，到頭來羊毛又是出自羊身上。

香港醫療亂象已成一個難解死結，公院服務求過於供，人手極度不足，以致十個煲七個蓋，醫療事故不絕如縷，政府的醫療開支愈來愈巨大。私院雖然免卻病人「等到死」之苦，但收費卻是高不可攀和有欠透明，猶如漫天索價。醫療不公是社會的最大不公，遑論私院大都打着慈善團體名義享盡免稅優惠，如此賺到盡，堪稱離譜。港府現在還不加以規管，更待何時！