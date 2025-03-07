世界視線：俄烏戰爭臨終結　各方爭取搶資源

烏克蘭總統澤連斯基上周在白宮與美國總統特朗普、副總統萬斯發生激烈爭執，導致美國暫停對烏方一切的軍事援助。澤連斯基近日終於低頭，表示會面事件「令人遺憾」，現在是時候「糾正錯誤」，願意在特朗普領導下展開工作，並願意簽署礦產協議。

與此同時，有德國傳媒透過訪問烏克蘭資源開發顧問公司COSA Solutions的董事維爾克尼亞特斯基（Pavlo Verkhniatskyi），發掘出一些重要的問題。首先是維氏澄清，雖然外界估計烏克蘭可開發的油氣及礦產總價值以萬億美元計，但他認為目前無法確認，也因此可能價值被高估。不過，他指烏克蘭控制的領土還是有可觀的油氣及鈦資源，可供短期開發獲利。他同時表示，烏克蘭的鋰及稀土資源的蘊藏量亦相當豐富，但由於技術及生產一直被中國壟斷，要開發的時間及成本目前難以估計。

此外，維氏認為問題的核心不是經濟利益，而是戰略價值，歐美國家是想控制及開發這些珍貴資源，作戰略及高科技發展的用途。他亦承認俄軍控制的烏克蘭領土，也有蘊藏量可觀的珍貴資源。維氏主張烏克蘭及美國政府放下意氣之爭，盡快協商簽訂資源協議，使兩國可透過共同合作盡早達致開發共贏。

當被問及若果美烏關係破裂，協議無法簽訂，後果會如何？維氏表示，由於歐洲國家仍堅持支持烏國，相信歐洲會有興趣參與開發，而中國也和烏克蘭有一些合作關係，相信亦會有一些發展。不過，訪問之中並沒有澄清直至目前為止，烏克蘭政府與美國國際資本集團究竟已簽訂了多少合約，以及烏國有多少領土已被外國企業控制。

這次訪問，基本上反映了俄烏戰爭已經走向終結階段，烏克蘭政府以及民間，開始關心重建和珍貴資源的開發，也反映出美國、歐洲及中國都關注如何爭取開發的機會。

如今特朗普政府宣布暫停援烏，反而激起美國以外的北約成員國繼續堅持援烏，相信這些國家並不是想繼續拱火延續戰爭，而是出錢出力鞏固烏克蘭的和平及國家安全，令東歐接壤俄羅斯的國家可重新享用廉價的俄國油氣供應，而西歐的大國如英國、法國、德國等，則可以與烏克蘭政府合作開發鈦、鋰及稀土，發展戰略裝備、綠色能源和高科技，與中、美競爭！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻