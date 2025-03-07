中國海軍艦艇編隊早前在塔斯曼海進行兩次實彈演習後，並沒有打道回府，而是繼續圍繞澳洲大陸周邊外海航行，且經過西澳省珀斯的斯特靈海軍基地。此番舉動令澳洲當局如芒在背，反對派更是借題發揮，批評總理阿爾巴內塞對中國海軍行動回應不力及軟弱，暴露對華策略局限性云云。這種邏輯未免太奇怪了，中國艦隊在國際水域活動，完全符合國際法，不正是體現美西方一直宣揚的航行自由嗎？澳洲有何權利說三道四？又有甚麼本事對華強硬？就憑澳洲海軍那幾艘破軍艦？

澳洲軍方估計，中國海軍編隊此次長時間遠離本土，可能有核潛艇支援。姑勿論這個猜測是否靠譜，即使沒有核潛艇支援，中國海軍艦隊也完全有能力實現航行自由，單是055萬噸驅逐艦就足以令任何對手退避三舍。055大驅擁有112個垂直發射系統，既可反艦反潛，也可防空，其中鷹擊21高超音速反艦彈道導彈更是獨樹一幟。遍觀全球海軍，只有中國055驅逐艦裝備高超音速導彈，射程更高達1,000至1,500公里，美軍航母也只能繞道而走，更別說澳洲軍艦。

目前中國海軍已擁有8艘055大驅，還有幾艘即將入列，據說最後目標是建造18艘，一旦全部服役，美國精心構築的三道島鏈即形同虛設。實際上，此次中國海軍艦隊大老遠開到澳洲外海實彈演習，既是為了展示肌肉，也是為了展示衝破島鏈的實力。澳洲輕鬆可至，相同距離的夏威夷也就不在話下，三道島鏈云乎哉？

所以說，醉翁之意不在酒。中國海軍艦隊此次演練的目標並非澳洲，而是其背後的美國，澳洲當局大驚小怪，恰恰反映自己無知。老實說，中國根本沒有將澳洲那點軍力放在眼裏，甚麼AUKUS、甚麼核潛艇，不過是紙上談兵罷了，澳洲當局以為這樣就能嚇唬中國，實在幼稚。盎格魯撒克遜人最大毛病就是狂妄自大，以為現在的中國還是100多年前的中國。

沒錯，過去中國軍事實力不行，只能眼睜睜看着美國軍艦和戰機在中國家門口耀武揚威，連澳洲這些小嘍囉也屢屢上門挑釁，其國防部長承認，澳洲海軍軍艦靠近中國的頻率比中國軍艦靠近澳洲更多。現在中國軍艦只是以彼之道還施彼身，他們就接受不了，這是甚麼邏輯？接受不了也得接受，慢慢習慣就好了，畢竟當今世界已不是由他們說了算。