領導政府效率部的美國富商馬斯克，忽然將槍頭對準美國金庫，質疑黃金是否還完好存在，有沒有被盜，引來外界高度關注。昨日本欄談過，他此舉很可能只是虛張聲勢，意在威嚇聯儲局和財政部，逼它們乖乖配合特朗普新政。然而，美國金庫對上一次查數已是50年前，以美國表面正義、內裏腐敗觀之，馬斯克的質疑並非沒有道理。

正如故宮在民國時期及新中國成立初期，頻頻發生文物被盜事件，若美國金庫被人監守自盜、上下其手，絕對不足為奇。美國一直披着民主的外衣橫行霸道，將自己包裝得漂漂亮亮，但特朗普上台至今，已揭破了聯邦政府許多腐敗之處。

早前馬斯克才揭發，美國竟有為數不少、高齡達二、三百歲的「老人」正在領取社保，反映聯邦爛帳的冰山一角。至於更早前曝光的國防部花費更加駭人，一個成本不足8美元的咖啡杯，採購價高達1,220美元；一個價值不超過100美元的機器襯套，花費9萬美元採購。還有價值120萬美元的小推車、1萬美元的馬桶蓋、1,280美元的電熱壺等等。

事實上，美國國防部每年預算高達9,000億美元，當中約一半預算流向外判供應商，早就被批評為不清不楚。政府效率部早前曾率團到五角大樓進行首次會議，估計即將對國防部查數，或削減數十億美元開支。然而相對於深不見底的資金流向，削減區區數十億，只是聊勝於無。

或許又是同一道理，馬斯克並不是來真的，意在靠嚇，目的是要各部門聽話。說實在的，美國深層政府長期存在，當中一大主力正是軍工複合體和華爾街高層。這些巨頭跟五角大樓、財政部以至聯儲局的關係千絲萬縷，特朗普、馬斯克二人要撼動談何容易。