俄羅斯不時將烏克蘭政權比擬為納粹德國，指烏國政府對國內的俄裔民眾進行迫害，因此要發動戰爭保護同胞。有關比喻是否恰當，不同人有不同意見，但烏方現時處境，某程度確與當年納粹德國臨近戰敗時的情況相似。

最近看了一部紀錄片，講述納粹德國戰敗前100天的內部情況。當時德軍已敗象畢露，但元首希特拉堅拒接受現實投降，下令全國軍民戰鬥到底，而旗下官兵與民眾則各有盤算。面對以英美為首的盟軍與蘇聯紅軍左右夾擊，當中又以東線的紅軍進攻速度較快，部分德軍將領開始向西線的盟軍「放水」加速其行軍，以便盡快直接向對方繳械投降。大量德國民眾亦自發向西遷徙，底因是他們認為被紅軍俘虜，下場會遠比向盟軍投降悲慘，而歷史證明這也是事實。

美國總統特朗普聲稱要為烏克蘭人帶來和平，卻繞過烏方（還有歐洲盟友）直接與俄羅斯和談，單方面接納了俄方的幾乎所有要求（包括保留佔領土地和烏國不加入北約），提出等同將烏克蘭殖民化的礦產協議，實際上是對烏方的另一種侵略，與俄羅斯合謀將烏克蘭瓜分。烏國政府和人民都並非全是傻子，因此「戲子」總統澤連斯基面對特朗普時表現得很激動氣憤，釀成今次「世紀鬧翻」。

然而形勢比人強，烏克蘭「戰敗」已成事實，澤氏亦不會像希特拉般選擇吞槍自盡，差別只是何時、如何及向哪一方投降。在特朗普下令終止向烏軍援和分享情報之後，澤氏深知自己已無牌可打，歐洲的支持跟過往一樣並不可靠，再拖下去只會被俄軍兵臨城下，一旦遭俄方俘虜，下場必定很慘。所以他及其幕僚想了不夠一個星期，便決定重新接納美方的礦產協議。保命緊要，喪權辱國也不足惜。