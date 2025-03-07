上周總結了由筆者與十多位G19立法會議員，前往南沙考察的見聞與得着。相隔一星期後，筆者帶領了一批建測規園界人士前赴貴州考察，了解當地的最新發展及與相關部門交流，同樣得益甚豐，在此與讀者們淺談分享。

眾所周知，貴州過去是中國其中一個發展最落後、最貧困的省份，主要原因之一，是受到該省山多平地少、交通極為不便的地理限制。筆者10年前曾經到訪當地，得悉貴州省政府在中央支持下，大力加快基建發展，尤其是高鐵與高速公路的建設。10年過後，貴州現已成為全國，以至全球擁有最多高速公路、橋樑與隧道的地區，同時亦是扶貧成就最卓越的代表省份。

截至2023年，貴州已經建成了8,700多公里的高速公路、2,800多條隧道和超過3萬座橋樑。排名前100的世界級高橋，有接近一半在貴州。當中有多條橋樑更憑藉其高度、長度、難度、創新設計和建造方法等，成為多項世界級的前列項目。

「路通則財通」，完善的高速公路以及高鐵網絡，大大改善貴州的對外和對內交通連繫，有效帶動了全省經濟，新舊產業，以至一般平民百姓的生活和發展。部分世界級高橋，包括考察團曾到訪的平塘「天空之橋」，更因其宏偉建築和獨特外觀，成為了中外旅客的「打卡」熱點，豐富了本已十分多姿多采的貴州旅遊業。

香港與貴州同樣山多平地少，而且人口更為密集，需要興建大量橋樑、隧道、公路、鐵路來推動經濟及便利市民，尤其要滿足未來落戶北部都會區的大量人口和產業、企業的交通運輸需求。

近年特區政府面對財赤嚴重，有部分人質疑有關發展和基建需要龐大資金，是否有必要或應否延後。貴州近年的發展，以至香港過往的成功經驗都告訴我們，基建並非單純的開支，而是可以帶來長遠經濟和民生回報的投資。當局有必要透過精簡程序和善用科技等方法，加快建設速度和盡量降低成本，但不應因為一時的經濟和財政問題，而大幅減慢對香港未來的投資。

除了通過路橋等基建硬件來推動經濟和產業發展，貴州的扶貧政策軟件也相當有效出眾，包括以各種方法鼓勵散布於不同偏遠山區的貧困人口，搬往交通及基建較好的新區群聚而居，以小區方式集體扶貧。

而扶助手法包括免費給予他們一定數量的田地和牲口等，並指派官員提供技術支援，教導村民耕作、飼養，以至營銷，目的是令他們擁有自力更生的能力和條件，達致永久脫貧。當中部分農地和樓宇，須在一定時間（例如20年）後歸還政府。禽畜成功繁殖後，亦須將同等數量的雞苗、豬苗等交還政府，以確保扶貧措施的可持續性。