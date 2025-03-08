正論：又見工人追欠薪　這個寒冬太艱辛

本港建造業陷入寒冬早就不是新聞，最慘情是這個寒冬遠遠未見盡頭。繼老牌建築公司保華清盤後，昨日又有地盤工人因為被拖糧而堵路控訴，涉及機場二號客運大樓工程。由於堵路阻塞交通，港府很快介入，大判金門建築亦迅速處理。然而一葉知秋，連政府工程和大型承建商轄下地盤都驚現拖糧，其他大小工程的財困程度恐怕更加嚴峻。

昨日冷雨紛飛，天寒地凍，大批地盤工人依然冒寒上街，反映他們已走投無路。工人表示，去年12月至今年2月的薪金一直被拖欠，早前曾向大判及二判反映，但不了了之，迫於無奈只好示威討薪。建造業總工會指出，事件涉及負責二號客運大樓玻璃幕牆工程的107名工人，涉款逾600萬元。大判金門建築正在處理，嘗試聯絡二判了解。工人其後在工會協助下，到葵涌勞工處分區辦事處登記。運輸署一度封閉機場路近機場南交匯處的部分行車線，工人散去始解封。

事實上，地盤拖糧事件近年層出不窮，甚至曾有工人企跳。他們「有汗出冇糧出」，家有老嫩等着開飯，偏偏最缺議價能力，一旦大判二判三判財困，工人便等於白做。尤其現今經濟不景，樓市下行，幾乎沒有發展商願意投資大興土木，目前開工的地盤都是早年積下來的工程，一待這些地盤完工，恐怕沒有新地盤開工，工人困境依然難解。

再說，近期清盤的建築公司，均為老字號大公司，例如剛清盤不久的保華建築，專門承接政府工程。政府不可能拖欠款項，大判一定收到錢，但現實卻是無法支薪。連承接政府工程的公司也捱不下去，其他私人工程的拖糧情況會否更加嚴重，想也想得到。

每次建造業大叫生意難做，政府例必聲稱提供協助，包括金管局和發展局聯同建造業議會與銀行公會溝通，銀行答應考慮以個案形式提供協助云云。講得輕鬆，實際上根本不是這麼一回事。銀行業向來好天開遮，落雨收遮，經濟好景時不斷放貸借款，到了經濟環境逆轉，企業需要銀行融資周轉，它們即態度大變，收遮惟恐不及。

近期銀行業對建築公司的融資審批大幅收緊，有些信譽不太好的公司，接獲新工程後向銀行融資，被銀行要求大幅提高保證金，令他們難以負荷。即使銀行公會聯同金管局成立「中小企融資專責小組」，承諾加快通知按揭審批結果，又在發展局牽頭下與建造業議會會面，惟這些都只是門面工夫，於事無補。另一方面，去年底立法會通過《建造業付款保障條例草案》，改善合約付款條款，禁止把「先收款、後付款」等不公平付款條款寫進合約，並設立審裁機制，但對地盤拖糧並無實質改善，部分條文今年8月才生效，遠水不能救近火。

說到底，建造業要起死回生，首要是本港樓市要有大幅反彈。奈何事與願違，經濟疲不能興。如今連承接政府工程的建築公司也相繼出事，港府還要引入建造業外勞，對本地工人的生計可謂雪上加霜。